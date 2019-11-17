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Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter

TBMM'ye önümüzdeki hafta sunulması beklenen teklif ile ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasından sonra ortaya çıkan bazı yasal boşluklar da giderilecek. Uyum niteliğindeki düzenlemeler kapsamında, polislerin yanı sıra sahil güvenlik ve jandarma personeline verilen taltiflere (ödül) ilişkin yeni kriterler getirilecek.
 17 Kasım 2019 08:15
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Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter

AK Parti, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarına, vatandaşlıktan çıkıp çıkmama konusunda tercih hakkı getirilmesini öngören bir düzenleme hazırlıyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; İçişleri Bakanlığı ile AK Parti kurmayları yaklaşık 70 maddelik yeni bir torba yasa teklifi hazırladı. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması planlanan torba teklifte Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun yanı sıra emniyet, sahil güvenlik ve jandarma personelini ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. Mevcut düzenlemede Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin veya vatandaşlıktan çıkma izni verilenlerin çocuklarının da vatandaşlığını kaybetmeleri öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarına 'vatandaşlıktan çıkıp çıkmama' konusunda tercih hakkı getirilecek. Bu durumdaki çocukların vatandaşlıkları 18 yaşına kadar devam edecek. 18 yaşına geldiklerinde çocuklar Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmamaya kendi karar verecek.

TALTİFLER DÜZENLENİYOR

TBMM'ye önümüzdeki hafta sunulması beklenen teklif ile ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasından sonra ortaya çıkan bazı yasal boşluklar da giderilecek. Uyum niteliğindeki düzenlemeler kapsamında, polislerin yanı sıra sahil güvenlik ve jandarma personeline verilen taltiflere (ödül) ilişkin yeni kriterler getirilecek.

BAŞ POLİSLERİN YAŞ PROBLEMİ ÇÖZÜLÜYOR

AK Parti'nin taslağında, baş polislerin terfi problemine de çözüm getiriliyor. Baş polislik unvanı kaldırıldıktan sonra, yapılan bir düzenleme ile 45 yaşından küçük, lisans mezunu bin civarında baş polis ve kıdemli baş polis komiser yardımcılığına terfi ettirilmişti. Ancak 45 yaş üstündekiler bu düzenlemeden yararlanamamıştı. Yeni yapılacak düzenleme ile unvanları kadük hale gelen 45 yaş üstü baş polislerin de terfi ettirilmesinin önü açılacak. Bu düzenlemeden yararlanacakların sayısının 4 bin civarında olduğu belirtildi.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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