FETÖ'nün finans merkezi New Jersey

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına ilişkin gerçekleştirilen operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi örgütün finans yapılanmasının New Jersey'de toplandığını belirledi. Örgütün finans ayağının en tepesindeki isminin 2001 yılından bu yana New Jersey'de yaşayan Uğur Özdemir olduğu saptandı. Özdemir'in Türkiye'deki FETÖ yapılanmasının çökmemesi ve örgüt üyelerinin itirafçı olmaması için eşleri firari olan veya cezaevinde bulunan kadınlara para desteği sağlanmasını organize ettiği öğrenildi.

FİNANS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ'cülere aktarılacak paranın teminin ve dağıtım ağını organize eden Uğur Özdemir'in Türkiye'deki finans sorumlusunun ise Abdullah Kurt olduğu belirlendi. İstanbul'daki bir iş adamından örgüte verilmek üzere 15 bin lira isteyen Abdullah Kurt paranın teslimi sırasında Malatya'da kıskıvrak yakalandı. Abdullah Kurt'un yakalanmasıyla FETÖ'nün Türkiye'deki finans ağı da deşifre edildi. Abdullah Kurt'a bağlı onlarca il sorumlusu olduğu ortaya çıkarken, il sorumlularının altında çalışan ve sorumluluğunda 10 ila 20 aile bulunan dağıtıcılar bulunduğu tespit edildi. FETÖ'cülere aktarılacak paraların transferinin ise yine onlarca kurye aracılığı ile yapıldığı belirlendi.

WHATSAPP ARAMASI YAPIYORLAR

Abdullah Kurt'un Uğur Özdemir'in talimat verdiği iş adamlarından parayı tahsil ettiği, kuryeler aracılığı ile paraları il sorumlularına aktardığı ve paraların dağıtılmasını organize ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in Kurt'u WhatsApp üzerinden arayarak örgüte finans sağlayacak olan iş adamlarının GSM hat numaralarını verdiği ve Abdullah Kurt'un yine WhatsApp araması üzerinden iş adamları ile görüşerek paranın teminini sağladığı öğrenildi. Özdemir'in talimatıyla İzmir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Adana, Mersin, Denizli, Muğla, Ankara, Kayseri, İstanbul ve Düzce'de bulunan iş adamlarının örgüte yüklü miktarlarda para aktardığı da ortaya çıktı.

FİRARİ FETÖ'CÜLER LİSTE GÖNDERDİ

Uğur Özdemir 'in talimatıyla New Jersey'den Mersin'deki örgüt üyesine gönderilen 250 bin lirayı alan Abdullah Kurt'un parayı Tekirdağlı işadamı F.S.K.'ya gönderdiği, F.S.K.'nın da parayı kentte yaşayan FETÖ'cülere dağıttığı tespit edilirken, mahkemeye çıkarılan F.S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah Kurt'a Etiyopya, Almanya, Belçika, Ukrayna, Uganda, Kanada, ABD, Türkmenistan, Danimarka, Fransa ve Mısır'da bulunan örgüt imamlarının para gönderilecekler listesi ilettiği de öğrenildi. NAKSAN Holdingin Ruanda'da firari olan yöneticilerinden Abdullah Nakipoğlu'nun ve Rusya Soçi'de marketleri bulunan Murat Cokşan'ın da düzenli olarak Kurt'a para gönderdiği belirlendi.

Paralar kurye ile geldi

FETÖ'nün Türkiye'deki finans ağı sorumlusu olan Adullah Kurt'un para trafiğinin deşifre olmaması için başkası adına kurduğu paravan şirket üzerinden kargo paketlerinin içinde para transferi yaptığı da öğrenildi. FETÖ'ye finans sağladığı tespit edilen iş adamı sayısının 35 olduğu belirtilirken, toplanan paraların dağıtımını yapan 28 kurye tespit edildi. Kuryelerin, dağıtıcıların ve parayı alacak örgüt üyelerinin kendi aralarında WhatsApp üzerinden kodlarla konuştuğu ve para teslimatını her defasında farklı bir yerde yaptığı tespit edildi. Kuryelerin her birinin yılda 3 ila 5 milyon lira, Abdullah Kurt'un ise 8 milyon liraya yakın para transferi yaptığı belirlendi. New Jersey'de FETÖ'nün finans sorumlusu Uğur Özdemir'in dışında, işadamı F.S.K.'ya para gönderen Arif Bayram Taş ve F.S.K.'nın amcası Mustafa K. ile örgüte para aktaran iş adamı Cumhur Yücel'in abisinin de New Jersey'de yaşadığı belirlendi.

Statüye göre maaş

Örgütün dağılmasının önüne geçmek için FETÖ'cülere aylık maaş bağlayan örgütün, kişinin örgüt içindeki statüsüne göre para verdiği belirlendi. Dolar üzerinde toplanan paraların bozdurularak Türk Lirası'na çevrildiği ve bu şekilde dağıtıldığı öğrenildi. Kişinin örgüt içindeki statüsüne göre 2 bin liradan başlayan aylık maaşın 20 bin liraya kadar çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan FETÖ'cülerin hesap hareketleri incelenmek üzere Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildi. MASAK'ın yapacağı inceleme sonrasında örgütün finans en az 500 FETÖ üyesine finans yardımı yaptığının ortaya çıkabileceği belirtildi.

Polis darbeyi vurdu

Operasyon kapsamında FETÖ'nün Türkiye'deki üyelerine sahte kimlik yapan Mehmet G. Sivas'ta yakalandı. Abdullah Kurt'un altında çalışan ve haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülere Kurt'un talimatıyla Mehmet G. tarafından polis, MİT, sürücü belgesi ve kimlik kartı basıldığı belirlendi. Sahte belgelerin FETÖ'cülere kargo yoluyla gönderildiği de tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 FETÖ'cüden 13'ü tutuklandı. 36 FETÖ'cü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 FETÖ'cü ev hapsi cezasına çarptırıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 FETÖ'cünün ise yurt dışına firar ettiği öğrenildi.

Şahin Şen