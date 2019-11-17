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50 kadın öğretmen evlat nöbetinde

PKK'nın kaçırdığı evlatları için Diyarbakır'daki HDP binası önünde nöbet tutan ailelere şehirde görevli 50 kadın öğretmen destek verdi. Oğlu Tuncay için eyleme katılan Fatma Bingöl öğretmenlere teşekkür ederken, "Çocuğum okulda olması gerekirken dağda. Silah vermişler eline. İsterdim ki çocuğum okusun öğretmen, polis olsun" dedi
 17 Kasım 2019 07:36
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50 kadın öğretmen evlat nöbetinde

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK'ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 75 gün geride kaldı. 3 Eylül'den bu yana HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 56 aile çocuklarının dönmesini bekliyor. Bir oğlu 5 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, 4 çocuk babası diğer oğlu ise teröristlerce infaz edilen Hakkari Şemdinlili Necibe Çiftçi, Roşat'a seslenerek, "Gel Türk askerine sığın. Sana bir şey yapmazlar. Seni sağ salim bize getirirler" diye çağrıda bulundu. Oğlu Erkan'ı bekleyen Fahrettin Akkuş ise HDP'lilere tepki gösterdi: "75 gündür buradayım. HDP'lilerden bizimle görüşen olmadı. Olmadığı gibi parti binasını da terkettiler. 75 gün değil, 75 yıl da geçse çocuklarımız gelinceye kadar buradayız."

AİLELERE DESTEĞE GELDİLER

Kentte görev yapan 50 kadın öğretmen dün evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Çocukların dağda değil okulda olması gerektiğini belirten öğretmenler, ailelerin haklı mücadelesine destek verdi. Öğretmenlerden Şirine Eronat, "Hemizin içi sızlıyor. Bu onları olduğu kadar, bizi de çok üzüyor" dedi. Oğlu Tuncay için eylemini sürdüren Fatma Bingöl ise "Ben çocuğumu okula gönderiyordum, meğer onlar eyleme götürüyorlarmış. Bugün öğretmenler geldi, Allah razı olsun. Çok duygulandım. Çocuğum okulda olması gerekirken şu an dağda. Silah vermişler eline. İsterdim ki çocuğum okusun. Öğretmen olsun, polis olsun. Çocuğumun elinde silah yerine kalem olmalıydı. Hayallerimizi yıktılar" şeklinde konuştu.

Onlar için büyütmedim!

Oğlu Fatih'i bekleyen ve 5 yıldır evlat hasreti çektiğini dile getiren annelerden Sevdet Demir, "Çocuğumu onlar için büyütmedim. Bize bu acıyı çektirenlerden Allah hakkımı alsın. Oğlumun yeri benim yanım" derken; gözü yaşlı annelerden Emine Kaya ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmadan oturma eylemini sonlandırmayacaklarını söyledi. HDP ve PKK'ya lanet eden Kaya, "Bu annelere yazık değil mi? Vicdanları, dinleri, imanları olsa çocuklarımızı şu ana kadar bırakırlardı" diye konuştu.
Yeni Şafak
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