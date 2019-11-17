Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

Durumun son örneği ise bu kez Bosna Hersek'te yaşandı. Bosna Hersek'e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında, yapılan kontrollerde Türkiye menşeili 21 ton mandalina ülkeye sokulmadı. Bosna Hersek'in yetkili makamlarınca yapılan işlemlerde, izin verilen azami seviyenin üzerinde pestisit kalıntısına (kimyasal ilaç) rastlanıldığı için ilgili ithalata izin verilmediği öğrenildi.

KONTROL ŞARTLARINA UYULMASI İSTENDİ

Türkiye'den Bosna Hersek'e gönderilen mandalinalarda ayrıca son bir yıl içinde üç kez 'kabul edilebilir' seviyenin üzerinde pestisit çıktığı belirtildi. Türk yetkililerce bu durumun ülke imajını ve Bosna Hersek pazarını olumsuz etkilediği kaydedildi. Ürünlerde kalıtsal madde rastlanılması üzerine yetkililer Bosna Hersek'e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatlarında, ülkenin kontrol şartlarına uyulmasını istedi.

EYLEM PLANI HAZIRLANMIŞTI

Meyve ve sebze ihracatında yaşanan son gelişmeler öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Meyve ve Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı ve Karantina Eylem Planı' hazırlayarak üreticileri konu hakkında uyarmıştı. İlgili eylem planı, ürünlerin geri dönmemesi için uyulması gereken kuralları belirliyor.

Nur Banu Aras