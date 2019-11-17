Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak

Almanya, FETÖ'ye olan desteğini skandal bir kararla bir kez daha gösterdi. Başkent Berlin'de yapılacak "Bir Ev" projesine yapılacak maddi yardım miktarı artırıldı. İçinde cami, kilise ve sinagog bulunacak yapı için Alman hükümeti daha önce 10 milyon euro aktaracağını açıklamıştı.

ALMANYA FETÖ'YÜ FONLUYOR

O karara tepkiler dinmeden bu kez 9 milyon 500 bin euro daha yardım yapılacağı açıklandı. Hristiyan Demokrat Birlik partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9 milyon 500 bin euro daha ödeme yapacağını açıkladı. Böylece hükümetin projeye yapacağı maddi destek 19 milyon 500 bin euroyu bulacak. Projenin temelinin 14 Nisan 2020'de atılacağı duyurulmuştu.