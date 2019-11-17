1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak

Almanya'da FETÖ'nün cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak olan "Bir Ev" projesine hükümet 9 milyon 500 bin euro daha verecek. Böylece projeye hükümetin yapacağı maddi destek 19 milyon 500 bin euroyu bulacak
 17 Kasım 2019 08:30
Yazdır
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak

Almanya, FETÖ'ye olan desteğini skandal bir kararla bir kez daha gösterdi. Başkent Berlin'de yapılacak "Bir Ev" projesine yapılacak maddi yardım miktarı artırıldı. İçinde cami, kilise ve sinagog bulunacak yapı için Alman hükümeti daha önce 10 milyon euro aktaracağını açıklamıştı.

ALMANYA FETÖ'YÜ FONLUYOR

O karara tepkiler dinmeden bu kez 9 milyon 500 bin euro daha yardım yapılacağı açıklandı. Hristiyan Demokrat Birlik partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9 milyon 500 bin euro daha ödeme yapacağını açıkladı. Böylece hükümetin projeye yapacağı maddi destek 19 milyon 500 bin euroyu bulacak. Projenin temelinin 14 Nisan 2020'de atılacağı duyurulmuştu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
17 Kasım 2019 07:46		 Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
17 Kasım 2019 07:10
MSB: 988 EYP ile 442 mayın etkisiz hale getirildi
16 Kasım 2019 16:11		 Türkiye'den sınır dışı edilen teröristi, Almanya kabul etti
16 Kasım 2019 15:23
FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli itirafçı oldu
16 Kasım 2019 15:11		 Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
16 Kasım 2019 14:31
Kadın öğretmenlerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
16 Kasım 2019 14:14		 Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
16 Kasım 2019 12:29
FETÖ'nün 'finans yapılanması' soruşturmasında tutuklu sayısı 12'e çıktı
16 Kasım 2019 11:14		 Genelkurmay 'çatı' davası hükmü istinafa taşındı
16 Kasım 2019 10:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi tartışılmalı
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
50 kadın öğretmen evlat nöbetinde
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
17 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
asvel lyon-villeurbanne 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
sorunsal sorunsalı 2
aya 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
radamel falcao 1
SAADET ÖĞRETMEN 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam