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Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı

Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre hane halkının refah seviyesinin artması, kötü beslenme koşullarının iyileşmesi ve eğitim bodur çocuk oranını azalttı
 17 Kasım 2019 08:55
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Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı

Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre bodurluk oranı son 10 yılda yüzde 12'den yüzde 6'ya indi. Beş yaş altındaki kilolu çocukların payında da düşüş gerçekleşti. Fazla kilolu çocukların oranı son beş yılda yüzde 11'den yüzde 8'e geriledi. Fazla kiloda Kuzey, bodurlukta Doğu başı çekti. Araştırmaya göre, bodur çocukların oranı kronik kötü beslenme durumlarındaki iyileşme, anne eğitimi, hane halkı refah düzeyi arttıkça düşüyor.

KENTLERİN SORUNU FAZLA KİLO

Araştırmaya göre, fazla kilolu yaygınlığı kentte, bodurluk de kırsalda daha yüksek. Bodurluk yaygınlığı kırsalda kentlere göre (yüzde 8'e karşı yüzde 5) daha yüksek olup, fazla kilolu yaygınlığı da yüzde 9'a karşı yüzde 6 kırsaldan daha fazla. Bodurluk yaygınlığı çocuklarıyla yaşıyla birlikte artarken 18-23 aylıkken en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu da yaşamın ilk bin gününde yeterli beslenmenin önemini ortaya koyuyor. Bodurluk yüzde 8'le Doğu'da, zayıflık Orta ve Güney bölgelerinde (her biri yüzde 3) ve fazla kilo olma durumu da yüzde 13'le Kuzey Bölgesi'nde yaygın. Eğitimi olmayan annelerin çocuklarında bodurluk yaygınlığı yüzde 9 iken, lise veya üzeri annelerin çocuklarında yüzde 4'e düşüyor. Fazla kilolu çocukların yaygınlığı 12-17 aylıkken (yüzde 14) yüksek seviyedeyken oğlan çocuklar kızlara göre daha kilolu. Buna göre fazla kiloluluk oğlan çocuklarda yüzde 9, yüzde 7 olan kız çocuklarınkinden daha yaygın. Fazla kiloluluk oranı annenin eğitim seviyesi, refah düzeyindeki artışla yükseliyor. Eğitimi olmayan annelerin çocukları arazında fazla kilolu olma oranı yüzde 5'te kalırken, lise ve üstü eğitimli anneler arasında bu oran yüzde 9'a çıkıyor.

Araştırmaya göre Türkiye'de akut yetersiz beslenmenin göstergesi olan zayıflığın yaygın olmadığı görülüyor. Çocukların sadece yüzde 2'si düşük kilolu çıkarken emzirmenin Türkiye'de çok yaygın olduğu görülüyor. Son iki yılda doğan çocukların yüzde 98'inin emzirildiği görülüyor.

Altı aydan küçük çocukların yüzde 41'i anne sütüyle beslenirken, sadece anne sütüyle beslenen çocukların ortanca emzirilme süresi de 1.8 ay.

Emzirmenin doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde başlatılması kız çocuk doğumlarında yüzde 75 olup oğlan çocuk doğumlarına göre (yüzde 65) daha yaygın.

EMZİRME, ANNENİN EĞİTİMİYLE BAĞLANTILI

Emzirmenin erken başlatılması Kuzey bölgesinde yüzde 65 seviyelerindeyken Batı bölgesinde yüzde 76'ya çıkıyor, yüzde 80'le İstanbul başı çekiyor. Doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde emzirilen çocukların oranı annenin eğitim düzeyi ile artıyor.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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