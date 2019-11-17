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Elektriği en çok bu saatte tükettik

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 380 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 206 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti
 17 Kasım 2019 09:05
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Elektriği en çok bu saatte tükettik

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 731 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 739 bin 875 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 380 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 206 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 731 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 739 bin 875 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 207 bin 608 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunları 182 bin 426 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 131 bin 779 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 774 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 12 bin 875 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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