Elektriği en çok bu saatte tükettik
|17 Kasım 2019 09:05
|Yazdır
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 731 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 739 bin 875 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 380 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 206 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 731 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 739 bin 875 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 207 bin 608 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunları 182 bin 426 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 131 bin 779 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 4 bin 774 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 12 bin 875 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar o ilde görüntülendi
17 Kasım 2019 09:53
|Depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor
17 Kasım 2019 09:41
|Kara yollarında durum
17 Kasım 2019 08:51
|Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
17 Kasım 2019 08:00
|Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı
17 Kasım 2019 06:20
|Fırıncıyı dolandırıp, telefonda 'Acıyorum size' dedi
16 Kasım 2019 23:31
|Elektrik maliyetine kızdı, enerji firması kurdu
16 Kasım 2019 22:03
|Baba mesleği turşu yapıyor, siparişlere yetiştiremiyor
16 Kasım 2019 21:21
|Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
16 Kasım 2019 21:11
|lise öğrencisi, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu
16 Kasım 2019 20:43