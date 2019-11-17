1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fedakar eğitimciler gece mesaisinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu İdarecileri, gündüzleri öğrencilerle uğraşırken gece ise okullarını boyayıp fedakarlık yapıyor
 17 Kasım 2019 09:34
Yazdır
Fedakar eğitimciler gece mesaisinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu İdarecileri, gündüzleri öğrencilerle uğraşırken gece ise okullarını boyayıp fedakarlık yapıyor.

Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu Müdürü Servet Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Yılmaz Kesici, öğrencilerin gündüzleri kokudan rahatsız olmaması için gece okulu boyadı. Müdür Servet Yıldırım ve yardımcısı Yılmaz Kesici, öğrencilerine sürpriz yaşatmak için geceleri konferans salonunu boyayarak büyük bir fedalık gösterdi.

Tüm yorgunluklarına rağmen, sırf öğrenciler mutlu olsunlar diye konferans salonunu gecenin geç saatlerine kadar boyadıklarını ifade eden Okul Müdürü Servet Yıldırım; "Gecenin geç saatlerine kadar çalışıp öğrencilere bir sürpriz yapmak istedik. Konferans salonunu aynı zamanda sinema salonuna çevirmek için canla başla mücadele ettik. Yöremizin imkanları kısıtlı, sinema salonu bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sinema heyecanına bir katkımız olsun istedik. Bir nebze de olsa öğrencilerimizin sinema merakını gidermek istedik. Onun için meslektaşımla beraber bu konuda orta fikir üzerine bir olup, gece okulumuza gelip sırf çocuklarımızın mutluluğu için konferans salonumuzu yenileyip boyasını yaptık. Artık öğrencilerimize sinema gibi bir sosyal etkiliğini kazanmış olacağız. Bunu gönüllü bir şekilde yaptık, hiç bıkmadan ve yorulmadan. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı olsun''dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50 kadın öğretmen evlat nöbetinde
17 Kasım 2019 07:36		 Saldırıya uğrayan öğretmen suç duyurusunda bulundu
16 Kasım 2019 22:23
Ceren Damar'a 'unutulmayan öğretmen ödülü'
16 Kasım 2019 22:18		 'Küresel öğretmen' ödüllü müdür çocuklara ışık oluyor
16 Kasım 2019 19:51
Öğrenciye kötü muamele ile suçlanan öğretmen konuştu
16 Kasım 2019 17:51		 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?
16 Kasım 2019 00:05
Müdür ve öğretmenler öğrencileri için odalarından vazgeçti
15 Kasım 2019 20:11		 Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
15 Kasım 2019 09:04
Fedakar öğretmen tüm gününü öğrencileri ile geçiriyor
14 Kasım 2019 19:55		 Cinsel istismar sanığa öğretmene 17,5 yıl hapis istemi
14 Kasım 2019 19:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi tartışılmalı
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
50 kadın öğretmen evlat nöbetinde
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor
17 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
sorunsal sorunsalı 2
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
aya 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
asvel lyon-villeurbanne 1
halk dili 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam