Depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor
|17 Kasım 2019 09:41
|Yazdır
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.
26 Eylül günü Silivri'de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde hasara neden olmuş, caminin iki minaresinden biri yıkılmıştı. Yaşanan olay sonrası cami ibadete kapatılmış, ayakta duran diğer minare de ekipler tarafından kontrollü olarak kesilerek vinç yardımı ile indirilmişti. Caminin geri kalan gövdesinden ekipler tarafından karot örneği alındığı öğrenildi. Alınan örnekle caminin sağlamlığının test edileceği ve test sonucunun ardından caminin akıbetinin belli olacağı bilgisine ulaşıldı.
Karot örneklerinin önümüzdeki hafta belli olması beklenirken, metrobüs güzergahında bulunan cami minaresiz hali ile ilginç bir görüntü oluşturuyor. Minaresiz ayakta duran caminin ilginç görüntüsü havadan da drone ile görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar o ilde görüntülendi
17 Kasım 2019 09:53
|Elektriği en çok bu saatte tükettik
17 Kasım 2019 09:05
|Kara yollarında durum
17 Kasım 2019 08:51
|Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
17 Kasım 2019 08:00
|Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı
17 Kasım 2019 06:20
|Fırıncıyı dolandırıp, telefonda 'Acıyorum size' dedi
16 Kasım 2019 23:31
|Elektrik maliyetine kızdı, enerji firması kurdu
16 Kasım 2019 22:03
|Baba mesleği turşu yapıyor, siparişlere yetiştiremiyor
16 Kasım 2019 21:21
|Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
16 Kasım 2019 21:11
|lise öğrencisi, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu
16 Kasım 2019 20:43