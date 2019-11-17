1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar o ilde görüntülendi

Türkiye'de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay'da görüntülendi
 17 Kasım 2019 09:53
Yazdır
Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar o ilde görüntülendi

Türkiye'de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay'da görüntülendi.

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu.

Güneşin batışının en güzel izlendiği bölgelerden birisi olan İskenderun Körfezi'nde ise gün batımının muhteşem manzarası objektiflere yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu
17 Kasım 2019 12:48		 Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı
17 Kasım 2019 12:22
Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi
17 Kasım 2019 12:09		 Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti
17 Kasım 2019 11:05
Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu
17 Kasım 2019 10:43		 Para için değil Türkçe öğrenmek için pazarcılık yapıyor
17 Kasım 2019 10:37
Depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor
17 Kasım 2019 09:41		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
17 Kasım 2019 09:05
Kara yollarında durum
17 Kasım 2019 08:51		 Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
17 Kasım 2019 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:07 - ALES 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı13:03 - Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfreden şahıs tutuklandı12:48 - Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu12:46 - Türkiye fındıktan 10 ayda yaklaşık 1,6 milyar dolar kazandı12:45 - ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz12:38 - MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı12:30 - MELBES'le çevre kirliliğiyle etkin mücadele12:22 - Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı12:16 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması12:09 - Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi
12:04 - İstanbul Havalimanı, 2 uluslararası havalimanı ile anlaşma yaptı12:00 - Online üniversitede e-MBA imkanı11:45 - e-Devlette kullanıcı sayısı 44,5 milyonu geçti11:39 - Bilgisayar satışlarında trend, ucuz ürünler11:33 - Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı11:31 - Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı11:27 - 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı11:24 - Terör mağduru 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi tartışılmalı
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
50 kadın öğretmen evlat nöbetinde
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
aya 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
radamel falcao 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
halk dili 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
sorunsal sorunsalı 2
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam