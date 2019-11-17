Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler
Adana'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde süt sağım makinesiyle damıtma işlemi yapılarak üretilen 418 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
|17 Kasım 2019 10:29
|Yazdır
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.
İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfreden şahıs tutuklandı
17 Kasım 2019 13:03
|Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
17 Kasım 2019 10:01
|Osmaniye'de silahlı kavga: 15 kişi gözaltına alındı
16 Kasım 2019 22:50
|Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
16 Kasım 2019 22:13
|Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Leyla hayatını kaybetti
16 Kasım 2019 22:08
|Beşiktaş'ta vale görünümlü değnekçi dehşeti
16 Kasım 2019 21:57
|Tırın altında kalan doktor feci şekilde hayatını kaybetti
16 Kasım 2019 21:51
|MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu
16 Kasım 2019 21:46
|Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
16 Kasım 2019 20:53
|Astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı
16 Kasım 2019 18:05