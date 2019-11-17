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Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler

Adana'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde süt sağım makinesiyle damıtma işlemi yapılarak üretilen 418 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
 17 Kasım 2019 10:29
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Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.

İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.
Anadolu Ajansı
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