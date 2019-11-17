Para için değil Türkçe öğrenmek için pazarcılık yapıyor
|17 Kasım 2019 10:37
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İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan İsviçreli emekli öğretmen Ursula C., Türkçe'yi öğrenebilmek için pazarda meyve, sebze satıyor. Ursula C., "Türkçe öğrenmek için pazar çok güzel bir yer. Aynı zamanda insanlarla görüşmek, güzel ilişkiler kurmak için Türk kültürünü öğreniyorum, gelenekleri görüyorum" dedi.
İsviçre'de öğretmenlik yapan, emekli olunca beyin cerrahı Türk eşiyle beraber İzmir Urla'ya yerleşen Ursula C. (54), Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Türkçe konuşabilmek çeşitli kurslara giden ancak bunun yetersiz kaldığını fark edince pazarda alışveriş yaparken tanışıp arkadaş olduğu çiftçi Sevcan Duyuk'a (40) pazarda yardım etmeye başlayan İsviçreli kadın, haftada bir kurulan Urla Üretici Pazarı'nda tezgah açıyor.
Türkçe öğrenmek için pazarda tezgah açıyor
Ursula C., "Arkadaşıma burada yardım ediyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum. Sevcan'la kadın pazarında tanıştım, sonra arkadaş olduk. Türkçe öğrenmek için yardım ediyorum. Çok güzel geçiyor günlerimiz. İnsanlarla konuşmalarım ilişkilerim daha iyi oldu. 2 seneden beri buradayım. Eşimle evde Almanca konuşuyoruz. Burada ise Türklerin içinde Türkçe konuşuyorum" diye konuştu. Urla'yı çok sevdiğini, evinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgilendiğini belirten Ursula C. pazar dilini öğrendiğini belirterek, "Öğrendiğim kelimeler; buyurun, ne istiyorsunuz, kaç kilo istiyorsunuz, teşekkür ederim, iyi günler, gibi kelimeler" ifadelerini kullandı.
"Benden fazla çevresi var"
Ursula'nın önce müşterisi, şimdi arkadaşı olduğunu, onları görenlerin durumu ilginç bulduğunu belirten çiftçi Sevcan Duyuk, "Ürettiğimiz sebzeleri getiriyoruz. Onları satmaya çalışıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Ursula Hanım'ı çok seviyorum. Önce müşterimdi, şimdi arkadaşız. Bize yardımcı oluyor. Türkçeyi öğrenmek için izin istedi ve yanıma geldi. Ben de severek kabul ettim. Birlikte devam ediyoruz. Görenler ilginç buluyor, dikkat çekiyor. Ursula Hanım'ı hem Türkçeyi öğrenmeye çalıştığı için hem çalıştığı için takdir ediyorlar. O burada çok seviliyor, benden fazla çevresi olmaya başladı" dedi.
Pazara alışveriş yapmak için gelen mahalle esnafı Ahmet Çınar da, "Ursula başka yerden gelmiş. Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Biz de alışveriş yapıyoruz, konuşuyoruz" yorumunda bulundu.
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