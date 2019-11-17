1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Para için değil Türkçe öğrenmek için pazarcılık yapıyor

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan İsviçreli emekli öğretmen Ursula C., Türkçe'yi öğrenebilmek için pazarda meyve, sebze satıyor. Ursula C., "Türkçe öğrenmek için pazar çok güzel bir yer. Aynı zamanda insanlarla görüşmek, güzel ilişkiler kurmak için Türk kültürünü öğreniyorum, gelenekleri görüyorum" dedi
 17 Kasım 2019 10:37
Yazdır
Para için değil Türkçe öğrenmek için pazarcılık yapıyor

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan İsviçreli emekli öğretmen Ursula C., Türkçe'yi öğrenebilmek için pazarda meyve, sebze satıyor. Ursula C., "Türkçe öğrenmek için pazar çok güzel bir yer. Aynı zamanda insanlarla görüşmek, güzel ilişkiler kurmak için Türk kültürünü öğreniyorum, gelenekleri görüyorum" dedi.

İsviçre'de öğretmenlik yapan, emekli olunca beyin cerrahı Türk eşiyle beraber İzmir Urla'ya yerleşen Ursula C. (54), Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Türkçe konuşabilmek çeşitli kurslara giden ancak bunun yetersiz kaldığını fark edince pazarda alışveriş yaparken tanışıp arkadaş olduğu çiftçi Sevcan Duyuk'a (40) pazarda yardım etmeye başlayan İsviçreli kadın, haftada bir kurulan Urla Üretici Pazarı'nda tezgah açıyor.

Türkçe öğrenmek için pazarda tezgah açıyor

Ursula C., "Arkadaşıma burada yardım ediyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum. Sevcan'la kadın pazarında tanıştım, sonra arkadaş olduk. Türkçe öğrenmek için yardım ediyorum. Çok güzel geçiyor günlerimiz. İnsanlarla konuşmalarım ilişkilerim daha iyi oldu. 2 seneden beri buradayım. Eşimle evde Almanca konuşuyoruz. Burada ise Türklerin içinde Türkçe konuşuyorum" diye konuştu. Urla'yı çok sevdiğini, evinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgilendiğini belirten Ursula C. pazar dilini öğrendiğini belirterek, "Öğrendiğim kelimeler; buyurun, ne istiyorsunuz, kaç kilo istiyorsunuz, teşekkür ederim, iyi günler, gibi kelimeler" ifadelerini kullandı.

"Benden fazla çevresi var"

Ursula'nın önce müşterisi, şimdi arkadaşı olduğunu, onları görenlerin durumu ilginç bulduğunu belirten çiftçi Sevcan Duyuk, "Ürettiğimiz sebzeleri getiriyoruz. Onları satmaya çalışıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Ursula Hanım'ı çok seviyorum. Önce müşterimdi, şimdi arkadaşız. Bize yardımcı oluyor. Türkçeyi öğrenmek için izin istedi ve yanıma geldi. Ben de severek kabul ettim. Birlikte devam ediyoruz. Görenler ilginç buluyor, dikkat çekiyor. Ursula Hanım'ı hem Türkçeyi öğrenmeye çalıştığı için hem çalıştığı için takdir ediyorlar. O burada çok seviliyor, benden fazla çevresi olmaya başladı" dedi.

Pazara alışveriş yapmak için gelen mahalle esnafı Ahmet Çınar da, "Ursula başka yerden gelmiş. Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Biz de alışveriş yapıyoruz, konuşuyoruz" yorumunda bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu
17 Kasım 2019 12:48		 Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı
17 Kasım 2019 12:22
Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi
17 Kasım 2019 12:09		 Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti
17 Kasım 2019 11:05
Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu
17 Kasım 2019 10:43		 Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar o ilde görüntülendi
17 Kasım 2019 09:53
Depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor
17 Kasım 2019 09:41		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
17 Kasım 2019 09:05
Kara yollarında durum
17 Kasım 2019 08:51		 Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
17 Kasım 2019 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:07 - ALES 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı13:03 - Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfreden şahıs tutuklandı12:48 - Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu12:46 - Türkiye fındıktan 10 ayda yaklaşık 1,6 milyar dolar kazandı12:45 - ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz12:38 - MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı12:30 - MELBES'le çevre kirliliğiyle etkin mücadele12:22 - Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı12:16 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması12:09 - Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi
12:04 - İstanbul Havalimanı, 2 uluslararası havalimanı ile anlaşma yaptı12:00 - Online üniversitede e-MBA imkanı11:45 - e-Devlette kullanıcı sayısı 44,5 milyonu geçti11:39 - Bilgisayar satışlarında trend, ucuz ürünler11:33 - Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı11:31 - Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı11:27 - 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı11:24 - Terör mağduru 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi tartışılmalı
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
50 kadın öğretmen evlat nöbetinde
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
halk dili 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
sorunsal sorunsalı 2
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
radamel falcao 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam