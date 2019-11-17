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Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu

Manisa'da 45 yaşındaki Semra Baysal isimli kadın bir yandan fabrikada çalışıp bir yandan da aile bütçesine katkı olsun diye evinde yapıp sattığı gıda ürünlerini artık KOSGEB'den aldığı girişimcilik sertifikası ve destekle açtığı kendi iş yerinde satarak iş hayatına atıldı. Kendi işini kurmak için fabrikadan ayrılan Baysal, 2 yılın sonunda KOSGEB'den 55 bin TL hibe desteği alacak
 17 Kasım 2019 10:43
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Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu

Manisa'da 45 yaşındaki Semra Baysal isimli kadın bir yandan fabrikada çalışıp bir yandan da aile bütçesine katkı olsun diye evinde yapıp sattığı gıda ürünlerini artık KOSGEB'den aldığı girişimcilik sertifikası ve destekle açtığı kendi iş yerinde satarak iş hayatına atıldı. Kendi işini kurmak için fabrikadan ayrılan Baysal, 2 yılın sonunda KOSGEB'den 55 bin TL hibe desteği alacak.

Manisa'da evinde börek, tatlı yapıp satan Semra Baysal (45) isimli kadın girişimci, hizmet sektöründe bulunmak amacıyla KOSGEB'e başvurdu. KOSGEB'ten aldığı uygulamalı girişimcilik belgesi ile Yunusemre ilçesinde bulunan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında ablası Zeliha Yontan ile birlikte KOSGEB desteği ve bankadan aldığı krediyle Cizza isimli bir iş yeri açtı. İş yerinde pizza, börek, tatlı, pişi yapıp satan Baysal, evlerden gelen siparişleri de almaya başladı. Kendi işini kurmak için çalıştığı fabrikadan da ayrılan Baysal, KOSGEB'ten 2 yılın sonunda 55 bin liralık hibe desteği alacak.

İki yılın sonunda 55 bin TL destek alacak

Uzun zamandır hizmet sektöründe yer almak istediğini vurgulayan Semra Baysal, "Daha önce sipariş üzerine evimden yaptığım ürünleri satıyordum. Tatlı-tuzlu, börek yapıp satıyordum. Ne isteniyorsa onu yapıp satıyordum. Sonra kendime bir mekan açmayı istiyordum. Fabrikayı bıraktıktan sonra ablamla beraber iş yeri açmayı düşündük. Biz 'birlikte bu işi yapabiliriz' dedik ve KOSGEB'e başvurduk. Uygulamalı girişimcilik kursunu bitirdim. Sonra bankadan kredi aldım. Onunla başladım. KOSGEB de desteğini verince işyerini açtım. KOSGEB açılışımızdan sonra 5 bin lira verecek. Yılımı tamamladığım zaman 25 bin TL daha verecek. İkinci yılı tamamlayınca da bir 25 bin lira daha alacağız. Burası 1,5 ay oldu açılalı. Burada pizza, çiğ börek, ev böreklerimiz var. Pişi yapıyoruz, patso yapıyoruz. Makarna günümüz var. Sabahları çorba çıkarıyoruz. Günlük bir çeşit tatlı çıkarıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu dile getiren Baysal, "Bir gelen tekrar geliyor, beğendiğini iletiyor. Başkalarına da tavsiye ediyor. Bu bizim için artı diye düşünüyorum. Evlere de sipariş gönderiyoruz. 1 gün önceden aradıklarında siparişleri hazırlayabiliyoruz" diyerek kendi işini kurmak isteyen ev hanımlarına da örnek teşkil etti.
İhlas Haber Ajansı
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