TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi
|17 Kasım 2019 10:51
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem vatandaşların can sağlığını korumak hem devletin büyük vergi kaybını önlemek adına etil alkol ithalatına sınır getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, etil alkol üretim ve ithalatının hızlı şekilde artış gösterdiğini belirterek, etil alkole hızlı ve kolay ulaşımın hem sağlık hem de ekonomi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.
Bu kapsamda cezai yaptırımların artırılmasını isteyen Palandöken, "Aynı zamanda bu kadar kolay ulaşım ve üretimin de önüne geçilmeli. Hem vatandaşların can sağlığını korumak hem devletin büyük vergi kaybını önlemek adına etil alkol ithalatına sınır getirilmeli. Her önüne gelen bu kadar kolay etil alkol üretip satın alamamalı. Asıl kullanılması gereken yerlerde, ilgili kişiler ve kurumlar tarafından alınabilmeli."
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