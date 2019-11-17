1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KVKK Başkanı Prof. Dr. Bilir'den kişisel verileri koruma uyarısı

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir: 50 değil, 150 yıl da geçse kişisel veriler önemini koruyacaktır. Profilleme, yapay zeka, nesnelerin interneti ve çerez gibi teknolojilerin insan onurunu merkeze alan, insanları mağdur etmeyecek bir biçimde kullanılması gerekir
 17 Kasım 2019 11:16
Yazdır
KVKK Başkanı Prof. Dr. Bilir'den kişisel verileri koruma uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel veri güvenliğinin önemine işaret ederek, "50 değil, 150 yıl da geçse kişisel veriler önemini koruyacaktır." dedi.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, bunun yanı sıra kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenleyerek veri işlemeyi disiplin altına almayı amaçladığını hatırlattı.

Son dönemde ilgili kişiler arasında veri koruma bilincinin arttığını ve bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade eden Bilir, kişisel verisi işlenen herkesin kanuna göre "ilgili kişi" olarak adlandırıldığını, ilgili kişilerin kanunda yer alan haklarını öğrenerek verileri üzerindeki denetimi sağlayabileceğini aktardı.

Farkındalığın güvenliğin anahtarı olduğunu vurgulayan Bilir, şunları kaydetti:

"Günlük yaşamımızda risk ve tehditler karşısında bizi asıl koruyacak olan; veri koruma bilinci ve farkındalıktır, yani kanun hakkında bildiklerimizi hayatımızda uygulayabilmektir. Bu, farkındalık düzeyinin geliştirilmesiyle mümkündür. O yüzden Kurum'un sloganını 'farkında ol, güvende kal' şeklinde belirleyerek bu duruma dikkati çekmek ve aslında ilgili kişilere 'kişisel verileriniz sizinle güvende' demek istedik. Dünya genelindeki farkındalık düzeyini göz önünde bulundurduğumuzda, bu alanda ciddi bir gelişme aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim."

- "Teknolojilerin insan onurunu merkeze alan bir biçimde kullanılması gerekir"

Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin işlenmesinde yararlanılan bazı teknolojilere işaret ederek, "Profilleme, yapay zeka, nesnelerin interneti ve çerez gibi teknolojilerin insan onurunu merkeze alan, insanları mağdur etmeyecek bir biçimde kullanılması gerekir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu çerçevede ilgili kişilere bir itiraz hakkı tanımaktadır." dedi.

Buna göre, ilgili kişilerin, verilerini otomatik sistemler aracılığıyla analiz ederek kendileri aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebildiğini anlatan Bilir, ilgili kişilerin özellikle sosyal medya üzerinde verilerini yönetebilir halde olması ve kontrolü elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Bilir, "Herkes günün sonunda 'Acaba kişisel verilerimi ben mi yönlendiriyorum, yoksa kişisel verilerim mi beni yönlendiriyor?' sorusunu kendisine sormalı ve cevabını aramalıdır." ifadesini kullandı.

- "Siber tehditlere karşı koymak mümkün"

KVKK Başkanı Bilir, kişisel verilerin, siber saldırılardan olumsuz şekilde etkilendiğinin "kuşku götürmez bir gerçek" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siber tehditlere karşı koymak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Bazen çok büyük veri ihlalleri çok basit bireysel hatalardan kaynaklanabiliyor. Burada veri sorumlularına iş düşüyor. Teknik önlemlerin yanı sıra çalışanların eğitilmesine gereken önem verilmeli. Bilhassa veri işleme süreçlerinde yer alan personelin yeterli farkındalık düzeyine sahip olması, veri güvenliği açısından hayati derecede önem teşkil etmektedir."

- "Kişisel veriler gelecekte de önemini koruyacak"

Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel veriler, 50 yıl sonra da küresel anlamda önemini koruyacak mı?" sorusu üzerine, "50 değil, 150 yıl da geçse kişisel veriler önemini koruyacaktır." dedi.

Gün geçtikçe daha da dijitalleşen dünyada, sağlık ve bankacılık gibi son derece hassas işlemlerin gerçekleştirildiği akıllı cihazların güvenliğine dikkati çeken Bilir, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu konuda en önemli hususlardan biri de, güçlü parolalar kullanmak. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda hala 123456 gibi çok basit parolaların kullanıldığı görülüyor. Tabii bu durum, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesine zemin hazırlamakta, deyim yerindeyse veri ihlallerine davetiye çıkarmaktadır. Buna karşın büyük-küçük harf, rakam ve sembollerden oluşan parolalar kullanılmalı ve bu parolalar en az 8 haneli olmalıdır.

Bir diğer konu ise gerçek dışı duyuru ve sahte kampanyalar... Sahte duyuru ve kampanyalar; arama, e-posta, kısa mesaj, sosyal medya paylaşımı ve çeşitli bildirimler başta olmak üzere birçok iletişim kanalı kullanılarak gerçekleştiriliyor. Oltalama dediğimiz bir yöntemle parola ve şifreler ele geçiriliyor ve ilgili kişinin mağduriyetiyle sonuçlanan bir tablo ortaya çıkıyor. Bundan dolayı bir linke tıklamadan, herhangi bir konuda onay vermeden önce gerçekten iki kez düşünmeliyiz ve aceleci davranmamalıyız. Bir anlık dalgınlık, telafisi zor zararlara sebebiyet verebilir. Öte yandan, internet erişimi sağlarken bilmediğimiz kaynaklardan ziyade, mümkün mertebe güvenli erişim noktalarından bağlantı kurmak ilgili kişilerin yararına olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MELBES'le çevre kirliliğiyle etkin mücadele
17 Kasım 2019 12:30		 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
17 Kasım 2019 11:27
Yollarda karla mücadeleye sıkı takip
17 Kasım 2019 11:19		 Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
17 Kasım 2019 06:45
Eskişehir'de 4 yeni 112 istasyonu daha açıldı
16 Kasım 2019 22:42		 Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor
16 Kasım 2019 20:37
Bakanlıktan tatlandırıcılara yakın takip
16 Kasım 2019 20:06		 Şehir Tiyatroları biletlerinin satış nokta sayısı artırıldı
16 Kasım 2019 16:31
MEB'den BİLSEM öğretmenlerine özel mesleki gelişim programı
16 Kasım 2019 11:06		 Hareketli belediyelere ödül
16 Kasım 2019 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:03 - Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfreden şahıs tutuklandı12:48 - Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu12:46 - Türkiye fındıktan 10 ayda yaklaşık 1,6 milyar dolar kazandı12:45 - ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz12:38 - MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı12:30 - MELBES'le çevre kirliliğiyle etkin mücadele12:22 - Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı12:16 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması12:09 - Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi12:04 - İstanbul Havalimanı, 2 uluslararası havalimanı ile anlaşma yaptı
12:00 - Online üniversitede e-MBA imkanı11:45 - e-Devlette kullanıcı sayısı 44,5 milyonu geçti11:39 - Bilgisayar satışlarında trend, ucuz ürünler11:33 - Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı11:31 - Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı11:27 - 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı11:24 - Terör mağduru 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi11:22 - MEB, özel eğitim meslek okulları için harekete geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi tartışılmalı
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
50 kadın öğretmen evlat nöbetinde
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sorunsal sorunsalı 2
asvel lyon-villeurbanne 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
radamel falcao 1
halk dili 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
aya 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam