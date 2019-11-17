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Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı

İç güvenlik operasyonları ve son dönemde peş peşe başlatılan Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü üyelerinde korku ve panik arttı. Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi
 17 Kasım 2019 11:33
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Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı

İç güvenlik operasyonları ve son dönemde peş peşe başlatılan Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü üyelerinde korku ve panik arttı.

Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK'lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadeleye devam ediliyor.

Son dönemde terör örgütüne yönelik yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran (1,2,3,4,5,6) operasyonlarıyla kış üslenmesi gerçekleştiremeyen bölücü terör örgütü üyelerinin hareket alanları iyice kısıtlandı.

Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi.

Örgütten kaçmak isteyen terörist sayısı artarken, terör örgütü dağılmayı tehdit ve infaz yöntemiyle bastırmaya çalışıyor.

- Örgüte 10 ayda 109 bin 423 operasyon

Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi, bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme de güvenlik güçlerince imha edildi.

Geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya 97 bin 377 operasyon yapılırken, sayı bu yılın Kasım ayına kadar olan dönemde 109 bin 423'e ulaştı.

Bu yıl 457'si ölü, 254'ü sağ olmak üzere PKK/KCK'lı 711 terörist etkisiz hale getirilirken 11 bin 383 terörist gözaltına alındı, 301'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Başarılı operasyonlar sayesinde son iki yılda 143 ton erzak ve malzeme ele geçirildi.

- Örgüt içi intihar ve infazlar arttı

Örgütten firar ederek güvenlik güçlerine teslim olan birçok terörist verdikleri ifadelerde yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi intihar ve infazların sayısının arttığı bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı
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