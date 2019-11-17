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ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz

ALES/3 sona erdi. Adaylar memurlar.net formunda soruları değerlendiriyor
 17 Kasım 2019 12:45
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ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz

ALES/3 saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 150 dakika sürdü.

Adaylara 50 sözel, 50 de sayısaldan toplamda 100 soru soruldu.

ALES/3'ün sonuçları ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, ALES/3 sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.

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Memurlar.Net
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