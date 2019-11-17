ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
ALES/3 sona erdi. Adaylar memurlar.net formunda soruları değerlendiriyor
|17 Kasım 2019 12:45
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ALES/3 saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 150 dakika sürdü.
Adaylara 50 sözel, 50 de sayısaldan toplamda 100 soru soruldu.
ALES/3'ün sonuçları ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, ALES/3 sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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