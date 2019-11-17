Online üniversitede e-MBA imkanı
|17 Kasım 2019 12:00
|Yazdır
Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Netkent, Türkiye'nin "ilk" online interaktif üniversitesi olarak Kariyer Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli programları öğrenci ve akademisyenlere sunuyor.
Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Netkent ulusal ve uluslararası düzeyde, bilime, sanatsal üretime ve teknolojik yeniliklere katkı sağlayacak, disiplinler arası yaklaşımlara açık, kendine güvenen, özgür düşünce ışığında toplumsal sorumluluk bilincine sahip, öğrenci ve akademik kadrolarla topluma hizmet sunmayı amaçlıyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin yanı sıra e-MBA'in de yer aldığı Netkent'te yüksek lisans programları da yer alıyor.
Netkent Kariyer Merkezi ise öğrencilere kendilerini iyi tanıma, iyi ifade etme ve sorgulama yeteneklerini kazandırmayı hedefliyor.
Üniversitede, Kariyer Koçluğu, İş Görüşmelerine Hazırlanma, İş İngilizcesi, İş Hayatına Yönelik Sertifika Programları, Yetkinlik Gelişim Programı ve Netkent Business Class gibi programlar yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu
16 Kasım 2019 23:20
|Futbol takımlarından köy okulu öğrencilerine destek
16 Kasım 2019 23:14
|Fabrika gibi okuldan ekonomiye 5,3 milyon liralık katkı
16 Kasım 2019 19:41
|Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor
15 Kasım 2019 15:39
|'Gölge öğretmenlik projesi' ilk olarak Yozgat'ta başladı
15 Kasım 2019 15:08
|Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
15 Kasım 2019 12:15
|Taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden
14 Kasım 2019 23:20
|Lise öğrencileri üretip, 3 ülkeye ihraç ediyor
14 Kasım 2019 23:02
|İl Milli Eğitim Müdürü, bir günlüğüne okul müdürü oldu
14 Kasım 2019 19:20
|Engelli öğrenci öğretmeni tarafından tekmelendi
14 Kasım 2019 19:08