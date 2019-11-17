MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi
|17 Kasım 2019 12:38
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.
Bakanlığın, Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.
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