Düğünde pasta yerine 'çiğ köfte' kestiler
|17 Kasım 2019 13:49
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Fethiye'de, çiğ köfte dükkanı işleten Sedat Göbüt (34) ile turizm şirketinde çalışan Pınar Göbüt (29) bir süre önce evlenme kararı aldı. Göbüt çifti, bugün akşam, Çaykenarı Mahallesi'nde düğün yaptı. Düğüne Göbüt çiftinin yakınları, arkadaşları ve mahallelilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Gelin ve damat davetlilerin alkışları eşliğinde ilk dansını yaptı. Davetliler ile bir süre vakit geçiren Göbüt çifti için daha sonra pasta kesim merasimi yapıldı. Çifte pasta yerine, pasta şekli verilip acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirildi. Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında çiğ köfteyi kesti. Pasta merasiminin ardından, düğüne katılan davetlilere çiğ köfte dağıtıldı.
'DÜĞÜNE RENK KATMAK İSTEDİK'
Yaklaşık 10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini belirten Sedat Göbüt, düğüne renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kesmek istediklerini belirterek, "Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk" dedi.
'ACISI BİRAZ FAZLA OLMUŞ'
Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt ise "Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş" diye konuştu.
Davetlilerden Süleyman Akabik de, "İlk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğini görüyorum. Çiğ köfteden tatmak için bekliyorum" dedi.
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