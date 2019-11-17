Ağrılılardan '2020 Yılı İshak Pasa Sarayı Yılı Olsun' kampanyası
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin 2020 yılı İshak Paşa Sarayı yılı olsun önerisinin ardından sosyal medyada birçok vatandaş #2020YılıİshakPasaSarayıYılıOlsun hashtag'ı ile kampanya başlattılar
|17 Kasım 2019 14:01
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin 2020 yılı İshak Paşa Sarayı yılı olsun önerisinin ardından sosyal medyada birçok vatandaş #2020YılıİshakPasaSarayıYılıOlsun hashtag'ı ile kampanya başlattılar.
Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşma yaparak Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 2020 yılının İshak Paşa Sarayı olmasını isteyen Ekrem Çelebi'ye Ağrılılardan destek geldi. Sosyal medyadan #2020YılıİshakPasaSarayıYılıOlsun hashtag'ı ile destek olan vatandaşlar, İshak Paşa Sarayı fotoğrafları paylaşarak 2020 yılına hazır olduklarını belirttiler.
Ağrı'da bulunan sivil toplum kuruluşları kampanyaya destek olurken, Ağrılı sanatçı ve işadamları kampanyaya destek olmaya çağırıldı.
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