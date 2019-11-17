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Serinhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi
 17 Kasım 2019 15:11
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Serinhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.

Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.

Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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