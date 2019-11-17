Serinhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi
|17 Kasım 2019 15:11
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.
Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.
Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
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