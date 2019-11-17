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Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve yaklaşık 33 saat süren çalışmayla cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan (38) için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) tören düzenlendi.
 17 Kasım 2019 15:18
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Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve yaklaşık 33 saat süren çalışmayla cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan (38) için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) tören düzenlendi.

Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

'MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN TÖREN DÜZENLENDİ'

Küçükcan için bugün İnşaat Mühendisleri Odası'nda tören düzenlendi. Törene, Küçükcan'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Tören için odaya Korkut Küçükcan'ın tabutu getirildi. Burada Küçükcan'ın özgeçmişi okunarak, slaytla resimleri gösterildi. Sevenlerinin gözyaşlarına boğulduğu törende, Korkut Küçükcan için saygı duruşunda bulunarak, tabutuna karanfil bırakıldı.

Törende olayla ilgili sorumluların hesap vermeleri için çalışmalara başlanacağını ifade eden İMO başkanı Gökhan Çeliktürk, şunları söyledi:

"Bugün burada, genç yaşta görevini yapmak isterken aramızdan ayrılan değerli arkadaşımız, meslektaşımız, canımız, Korkut Küçükcan'ı ebedi yolculuğuna uğurlamak için burada bulunmaktayız. Korkut Küçükcan çok iyi bir evlat, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir arkadaş ve çok iyi bir meslektaşımızdı. Bu yüzden hepimiz üzüntülüyüz. Mesleğini icra ederken iskele göçmesi sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, meslektaşım olmaktan öte, değerli bir dostum, kardeşimdi. Olayın duyulmasından itibaren onu göçük altından kurtarabilmek için tüm dostları, ailesi, meslektaşları, arama kurtarma faaliyeti olan veya olmayan bütün kurumlar, inşaat işçilerimizle saatlerce yoğun çaba gösterdik. Ama maalesef başaramadık. Göçük altında kalan sadece Korkut değil, Gaziantep olarak hepimiz kaldık. Çaresizlik dedikleri duyguyu çok kötü bir biçimde sizlerle beraber yaşadık. 33 saat boyunca çırpındık ama zaman çok hızlı geçti. Olayın meydana geldiği camii inşaatı ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili çok sayıda yanlışlıklar, eksiklikler var. Söylenecek, konuşulacak çok şeyimiz var. Ancak acımız büyük, acımız taze, yüreğimiz yanıyor. Canımızdan bir can gitti. Elbette Korkut kardeşimizi uğurladıktan sonra yasal girişimlerde bulunacak, sorumluların hesap vermesini sağlayacaktır. Korkut kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarına sabırlar diliyorum."

Törenin sona ermesinin ardından, Korkut Küçükcan'ın cenazesi öğle vakti toprağa verilmek üzere Asri Mezarlık'taki Şireci Camisi'ne götürüldü.

MÜHENDİS KÜÇÜKCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.

Korkut Küçükcan için Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabutunun üzerine karanfil konulan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
DHA
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