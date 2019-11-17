1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyabet hastası doktorun 'şekerle' mücadelesi

 17 Kasım 2019 15:26
Yazdır
Diyabet hastası doktorun 'şekerle' mücadelesi

Çağın hastalıkları arasında yer alan diyabetle 19 yıldır mücadele eden aile hekimi Lokman Toksoy, kendisi gibi başkalarının da aynı hastalığa yakalanmaması için gönüllü olarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Katıldığı programlarda ve kurulan stantlarda vatandaşların kan şekeri değerini ölçen ve diyabet konusunda uyarılarda bulunan Toksoy, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hastalığa karşı mücadele çalışmalarında da yer alıyor.

Yakutiye Şerif Efendi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Toksoy, AA muhabirine, yıllardır mücadele ettiği diyabetin hayatını zorlaştırdığını söyledi.

Hastalığa karşı halkın bilinçlendirilmesi için herkese görev düştüğünü ifade eden Toksoy, "Diyabet ve kan şekeri ölçümü bir süreçtir. Kişileri kan şekeri hususunda bilgilendirmek bir günlük iş değildir. Bu, yılın 365 günü dikkat edilmesi gereken bir konudur. Benim gibi başkalarının da hayatı zorlaşmasın diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

- "Kronik hastalıklar arasında 2. sırada"

Kentte yapılan etkinliklerin bir çoğuna gönüllü olarak katıldığını anlatan Toksoy, insanlara şeker hastalığının ne olduğunu anlatmaya, yüksekliği ve alçaklığı konusundaki sorularını cevaplamaya çalıştıklarını belirtti.

19 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini, günde 4 kez insülin kullandığını dile getiren Toksoy, şöyle konuştu:

"Benim yaşadığım acıları kimse çekmesin diye elimden geleni yapmak istiyorum. Amacım, hastalığın başlarda tespit edilerek, benim gibi ilerlemiş duruma dönüşmesini engellemektir. Ben hastalık karşısında gayret edemedim ve sonuçları kötü oldu. Ülkemizde diyabet her geçen gün artıyor. Kronik hastalıklar arasında 2'nci, ölümlerde ise 4. sırada yer alıyor. Halkımızın diyabet konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Diyabet, kişinin kanında insülin miktarının azlığı ya da yokluğuyla ilgilidir. Diyabet eğer başlangıçta tespit edilirse, doğru beslenme ve hareket ederek önlem alınması gerekiyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk doktor ameliyat etti, 350 yabancı doktor izledi
16 Kasım 2019 17:31		 Mehmetçik'ten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli
16 Kasım 2019 15:31
Astsubay çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi
16 Kasım 2019 15:27		 Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar
15 Kasım 2019 17:23
Polislerden öğrencilerin mektubuna cevap
14 Kasım 2019 19:32		 Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
14 Kasım 2019 13:25
'Esnafımız da kira öder gibi ev sahibi olmalı'
12 Kasım 2019 10:16		 İran'da 2 Türk bilim insanına ödül verildi
11 Kasım 2019 19:35
Türk hekim Ukrayna'ya örnek oldu
09 Kasım 2019 23:17		 Aksaray Valisi otizmli çocukların 'yuhalandığı' okulu ziyaret etti
08 Kasım 2019 19:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor15:39 - Ankara'da, metro hızı, 2020 yılında 8 km artacak15:34 - KOAH, kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor15:30 - 'Yaşamaz' dedikleri Eylül şimdi okula gidiyor15:26 - Diyabet hastası doktorun 'şekerle' mücadelesi15:22 - Tarım ve Orman Şurası yarın başlıyor15:18 - Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi15:15 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı15:11 - Serinhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti15:07 - Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı
15:04 - Fotoğrafını izinsiz kullanan ilaç firmasına dava açtı14:53 - TBMM Başkanı Şentop: Devleti var eden şey hukuktur14:41 - 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı14:28 - Belediye başkanının maaşı öğrencilere burs oldu14:20 - 'Türkiye'nin milli füze hava savunma sistemine ihtiyacı var'14:16 - PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda yaralanan milli eğitim memuru şehit oldu14:01 - Ağrılılardan '2020 Yılı İshak Pasa Sarayı Yılı Olsun' kampanyası13:49 - Düğünde pasta yerine 'çiğ köfte' kestiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
Uzman çavuş ve eşi, polis kayınbiraderi tarafından öldürüldü
ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
İstanbul'da gece metrosunu kaç kişi kullanıyor?
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi tartışılmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 3
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
aya 1
halk dili 1
asvel lyon-villeurbanne 1
sorunsal sorunsalı 1
radamel falcao 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam