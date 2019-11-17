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Ankara'da, metro hızı, 2020 yılında 8 km artacak

Metrolarda devam eden sinyalizasyon çalışmasının 2020'de tamamlanacağı bilgisini yayımlayan EGO Genel Müdürlüğü, çalışmanın tamamlanmasıyla 72 kilometre olan maksimum hızın 80 kilometreye çıkacağını kaydetti.
 17 Kasım 2019 15:39
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Ankara'da, metro hızı, 2020 yılında 8 km artacak

Ankara'da toplu taşıma ile ilgili sıkça sorulan sorulara internet sitesinden yanıt veren EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerin ardından metro ile ilgili, "Ankara Metro İşletmesi OSB/Törekent-Koru metro hattı sefer saatleri nasıl düzenlenmektedir?" sorusunu da yanıtladı. Yanıtta dikkat çeken nokta metroda sinyalizasyon çalışmalarının devam ettiği ve 2020 yılının yaz aylarında tamamlanmasının hedeflendiği oldu. EGO'nun yanıtında şu ifadeler yer aldı:

SABAH AKŞAM 4 DAKİKADA BİR SEFER

"Ankara Metro İşletmesi OSB/Törekent-Koru hattında kış dönemi hafta içi sabah ve akşam yoğun saatlerde (07.00-09.30 ve 16.00-20.00) 40 tren seti ve yaklaşık 4 dakikalık servis aralığı ile hizmet verilmektedir. Belirtilen servis aralığına, herhangi bir arıza ve aksaklık olmaması halinde uyulmaktadır.

Ankara Metro İşletmesi'nde yolcu sayıları günlük olarak takip edilmekte olup mevcut tren sayısının yolculuk taleplerini karşıladığı görülmektedir. Bununla birlikte yolcu sayılarında yaşanılabilecek artışlara göre tren sayılarında da gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

MANUELE GEÇİNCE SEFERLER GECİKİYOR

Ancak, meydana gelen çeşitli arızalar nedeniyle trenlerimiz zaman zaman otomatik sürüş modundan çıkmakta ve bu nedenle manuel sürüş modunda hareket ettirilmek zorunda kalınmaktadır. Bu durumdan dolayı serviste gecikmeler oluşabilmektedir. Meydana gelen bu tür arızalarda, yolcu mağduriyetini ve servis gecikmesini azaltmak amacıyla bekleme hatlarında bulunan yedek trenler sefere konulmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü kontrolünde devam eden ve ilgili yüklenici firmalar tarafından yürütülen sinyalizasyon sistemi çalışmalarının ardından, bazı sorunlar da doğrudan ortadan kalkacaktır. Sinyalizasyon çalışmalarının ise 2020 yılının yaz aylarında tamamlanacağı öngörülmektedir."

AKSAKLIKLAR ÖNLENECEK

Siyalizasyın çalışmalarının tamamlanmasının ardından metro sefer aralıklarının 2 dakikaya indirileceği ve 72 km olan metro hızının 80 km'ye çıkarılacağı belirtiliyor.
Memurlar.Net
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