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Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi yapılacak

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenecek sinema atölyesinde, toplamda 50 saat teorik ve pratik ders gerçekleştirilecek.
 17 Kasım 2019 15:48
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Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi yapılacak

"İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlenen atölye, Hakkari Üniversitesi tarafından, üniversitenin rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, yoğunlaştırılmış program halinde yapılacak projenin ilk dersini 25 Kasım'da alacak.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Faruk Kurukaya ile birlikte atölyenin koordinasyonunu yürütecek olan yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler, görüntü ve yönetmenlik dersleri verecek.

Yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz'ın senaryo, yazar Ayşe Şener'in ise "Sinema sanatında anlam arayışı" konulu derste gençlerle bir araya geleceği atölye kapsamında, yönetmen Seyid Çolak, yapımcı-yönetmen Sinan Sertel, yönetmen Ekrem Aydın ve yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı uzun metraj filmlerini katılımcılarla birlikte izleyecek.

Yoğunlaştırılmış eğitimlerin 2 adet kısa filmle tamamlanacağı atölye hakkında AA muhabirine bilgi veren Abdulhamit Güler, sinemanın yaparak öğrenilen bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Güler, sinemadaki arayışın anlamlandırma ve bunu yönteme yansıtabilme temelinde olduğunu belirterek, atölyenin ardından çekilecek filmlerin, bölgenin kuvvetli doğal ve tarihi dokusunu da işleyeceğini dile getirdi.

Kapsamlı ve kalıcı faaliyetlere doğru

Hakkari'nin sınır bölgesi olmasının yanında tarihi olarak önemli bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Atölye fikri ortaya çıktığında çok heyecanlandık. Çünkü Anadolu'nun birçok bölgesindeki yetenekli gençler, imkanlara ve kendilerine yol gösterecek kişilere uzak kaldıkları için mahrumiyet yaşıyor. İstanbul'da onlarca sinema atölyesi var. Biz de her yıl birkaç tane yapıyoruz. Ancak Anadolu'nun uzak noktalarında ciddi bir açlık söz konusu. Biz de birkaç gence de olsa ulaşabilmek adına seve seve atölyeyi hayata geçirmeyi kabul ettik. Ortaya çıkacak güzel eserler sonrasında bölgede benzeri çalışmaların artarak devam etmesini umut ediyoruz."

Güler, ilerleyen süreçte bölgeye yönelik geniş kapsamlı ve kalıcı faaliyetlerin de hazırlığına girebileceklerini vurgulayarak, "Hakkari Üniversitesi yönetimini, bu cesur tavrından ötürü tebrik ediyorum. Yakın zamana kadar terörle anılan bölgede böylesi sanatsal çalışmaların yapılmasının ne denli önemli olduğunun farkındalar. Bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinin de genişleyen faaliyet alanında yer almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplamda 50 saat teorik ve pratik dersin yapılacağı Hakkari Üniversitesi Sinema Atölyesi, 1 Aralık'ta sona erecek.
Anadolu Ajansı
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