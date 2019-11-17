Antalya'da tatilciler kasımda deniz keyfi yaptı
Antalya'da güzel havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
|17 Kasım 2019 15:58
|Yazdır
Antalya'da güzel havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'da, bahardan kalma bir gün yaşandı.
Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 24 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.
Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları balık tutmayı tercih etti.
Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak sıcak havanın tadını çıkardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu adada tek başına yaşıyor!
17 Kasım 2019 17:56
|21 çeşit mantıyla müşterilerinin damağını şenlendiriyor
17 Kasım 2019 17:26
|Prof. Dr. Ahmet Ercan: Dipsiz Göl milat olmalı
17 Kasım 2019 17:21
|Öykü Arin için kritik süreç başlıyor
17 Kasım 2019 17:03
|Kazada hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
17 Kasım 2019 16:58
|İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan toprağa verildi
17 Kasım 2019 16:48
|Yaşamaz denilen Ceren bebek 13 aylık oldu
17 Kasım 2019 16:28
|Padişah torunu olduklarını mahkeme kararıyla kanıtladılar
17 Kasım 2019 16:18
|Terör saldırısında yaralanan MEM çalışanı şehit oldu
17 Kasım 2019 16:03
|Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi yapılacak
17 Kasım 2019 15:48