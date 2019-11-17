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Bursa'yı böyle zehirliyorlar

Bursa'da fabrika bacaları, egzoz dumanları, kalitesiz kömür kullanımı ve vatandaşların bilinçsizce yaktığı plastik atıklar kanseri tetikliyor.
 17 Kasım 2019 16:13
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Bursa'yı böyle zehirliyorlar

Bursa'da fabrika bacaları, egzoz dumanları, kalitesiz kömür kullanımı ve vatandaşların bilinçsizce yaktığı plastik atıklar kanseri tetikliyor.

Bursa'da hava kirliliği insan sağlığını tehlikeye atıyor. Fabrika bacalarından çıkan emisyonlar başta olmak üzere, egzoz dumanları, kalitesiz kömür kullanımı ve vatandaşların bilinçsizce yaktığı plastik atıklar kanseri tetikliyor. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Rengin Demiröz, "Bursa Valiliği Kasım 2020'ye kadar tesisatı henüz mevcut olmayan konutlar, kamu kurumları, hastaneler gibi yerlerde tesisatların tamamlanarak doğalgazın zorunlu olarak kullanıma geçilmesi kararlaştırılmıştır. Fakat bu yeterli değildir. Burada önemli olan denetimdir. Özellikle sanayi tesislerinden oluşan kirliliğin dönem dönem bize gelen ihbarlarda biz de görmekteyiz ki hafta sonları, geceleri emisyonlarını atmosfere salınması sonucu hava kirliliğinde kontrolsüz geçişler yaşanmaktadır" dedi.

"Bugün hava kirliliği ile ilgili Bursa'da hava izleme istasyonları verilerine bakıldığında 6 istasyonun 3'ündeki veriler Bursa'da yürüyüşe bile uygun bir hava olmadığını gösteriyor" diyerek sözlerini sürdüren Demiröz, "Bu endişe vericidir. Takdir ederseniz ki henüz kış aylarının ısınma kaynaklı hava kirliliği unsurları bu değerler dahil olmamıştır. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel belediyeleri, Bursa Çevre İl Müdürlüğü'nü şehre kalitesiz kömürlerin girmesini engelleme, emisyon kontrollerini yapma gibi konularda duyarlı olmaya, gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

İnsan sağlığı açısından hava kirliliğinin en önemli bir faktör olduğunu belirten Rengin Demiröz, "Hava izleme istasyon verilerine baktığımız zaman özellikle çocuklar, yaşlılar, hastalar, hamileler için sağlıkları açısından risk kaydeden değerlerle karşı karşıyayız. PM2.5 (İnce partikül) doğrudan süzülmeden akciğerlere geçerek, kanser yapan kirletici unsurdur. Bu tıp otoriteleri tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. Bursa halkı büyük bir risk altında bırakılmaktadır. Aynı şekilde PM10 (küçük partikül) yine sağlıklı değerlerin en az 2 veya 3 misli olduğu görülmektedir. Isınma kaynaklı hava kirliliği bu değerlerin içine girdiği zaman, Bursa'yı hava kirliliği açısından çok büyük risk beklemektedir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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