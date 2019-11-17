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Padişah torunu olduklarını mahkeme kararıyla kanıtladılar

Sivas'ta yaşayan Kadir Karademir, Kanuni Sultan Süleyman'ın soyundan geldiklerini mahkeme kararı ile kanıtladıklarını söyledi.
 17 Kasım 2019 16:18
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Padişah torunu olduklarını mahkeme kararıyla kanıtladılar

Sivas'ta yaşayan Kadir Karademir, Kanuni Sultan Süleyman'ın soyundan geldiklerini mahkeme kararı ile kanıtladıklarını söyledi.

Sivaslı Kadir Karademir'in annesi Nükhet Tozan ve teyzeleri Kanunu Sultan Süleyman'ın soyundan geldikleri iddiasıyla 90'lı yıllarda Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesine "vakıf evlatlığı" davası açtı. 2010 yılında sonuçlanan mahkemede davacıların Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan'ın soyundan gelen "Müritzade Mustafa Ağa ve eşi Şerifa hanımın vakıflarına galle fazlasına müstahak vakıf evlatları olduklarına" karar verildi. Bu karar ile padişah torunu olduklarının kanıtlandığını söyleyen Kadir Karademir, fırsat buldukça Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığın'da bulunan Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Beyazıt ve oğullarının kabirlerini ziyaret edip dua ediyor.

Padişah torunu olduğunu sonradan öğrendi

Kadir Karademir, padişah torunu olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, "Bende böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Rahmetlik annemin babası Hasan Tozan dedem padişah torunu olduğundan bahsedermiş. Bu süreçte ilerledi hepsi rahmetli oldu fakat teyzelerim sonradan mahkemeleri başlattılar biz torunları mıyız diye. Mahkemeler özellikle Balıkesir boyvodasından direkt olarak başladı. Mahkeme ile 2010 yılında bizim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın soyundan geldiğimiz kanıtlandı. Bizim soy ağacımız mevcuttur. Bunların hepsi gerçek ve damgalı mühürlü belgelerdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan, Mihrimah Sultan'ın oğlu 3. Mustafa'nın kızı Hatice hanım bizim en büyük dedemiz ile evlenmiş. Dedemizin ismi Alimi Zadeoğlu. Biz bu soydan geliyoruz. Bizim padişah soyundan geldiğimiz kesin. Elimde bulunan belgede damgalı ve mühürlüdür. Elimde birde vakıflar dosyası var, içinde belgeler var kanıt niteliğinde. Ben olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterme niyetinde değilim. Her türlü belgemiz elimizde mevcuttur. Biz Kanuni Sultan Süleyman'ın soyundan gelmeyiz" dedi.

"Bir talebimiz yok, sahip çıkılsın"

Karademir, vakıf malları üzerinden herhangi bir talepleri bulunmadığını belirterek, "Mahkeme süreci uzun sürdü. Ama ilk 2010 yılında biz müritzade evlatları olduğumuzu kanıtladık. Fakat müritzade olunca Osmanlı'da bir padişaha dayanınca hemen hemen bütün padişahlara dayanıyoruz. Biz bunların kesinlikle soyundan gelmeyiz. Ben bana şunu verin bana bunu verin, ben böyle olayım demiyorum. Özellikle devlet büyüklerimizin bize gel evladım deyip bize sahip çıkmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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