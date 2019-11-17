'El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı'
MSB: "El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı."
|17 Kasım 2019 16:33
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB: PKK/YPG 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı
17 Kasım 2019 17:41
|Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
17 Kasım 2019 15:15
|PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda yaralanan milli eğitim memuru şehit oldu
17 Kasım 2019 14:16
|MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
17 Kasım 2019 12:38
|Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı
17 Kasım 2019 11:33
|Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı
17 Kasım 2019 11:12
|Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta
17 Kasım 2019 11:08
|Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
17 Kasım 2019 08:30
|FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
17 Kasım 2019 07:46
|Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
17 Kasım 2019 07:10