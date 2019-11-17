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Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgisi

Okul öncesi, ilk ve ortaokulların ara tatili dolayısıyla Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk yaşandı.
 17 Kasım 2019 16:43
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Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgisi

Okul öncesi, ilk ve ortaokulların ara tatili dolayısıyla Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk yaşandı.

Tatili aileleriyle doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar tabiat parkına akın etti. Yoğunluk nedeniyle otoparklarda yer kalmayınca tatilciler, araçlarını Bolu-Seben kara yolu kenarında park etti.

Piknik alanlarının da dolmasıyla vatandaşlar, ormanlık alanın iç kısımlarında vakit geçirdi.

Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı orman manzarasında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklete binip, golf arabalarıyla tur attı.

Anadolu Ajansı
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