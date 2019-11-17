Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a sert tepki
|17 Kasım 2019 17:16
|Yazdır
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.
Kıbrıs Rum yetkililerinden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklamanın yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, olayın faillerinin soruşturulmamasının bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, olayda Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Yunan makamlarının da sorumluluğunun olduğuna inanıldığı belirtilerek, "Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreterinin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.Rumlar, KKTC bayrağı yaktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|11 büyükşehir belediyesi sorunları masaya yatırdı
17 Kasım 2019 17:51
|Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi
17 Kasım 2019 16:38
|Fatih Erbakan, partisinin yeniden genel başkan seçildi
17 Kasım 2019 16:08
|Tarım ve Orman Şurası yarın başlıyor
17 Kasım 2019 15:22
|Serinhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti
17 Kasım 2019 15:11
|TBMM Başkanı Şentop: Devleti var eden şey hukuktur
17 Kasım 2019 14:53
|CHP'den 'sosyal yardım' eleştirisi
17 Kasım 2019 13:16
|CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
17 Kasım 2019 12:16
|Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı
17 Kasım 2019 11:31
|AB'ye aktarılacak Ar-Ge fonunu Türkiye'den bilim insanları kullanacak
17 Kasım 2019 11:00