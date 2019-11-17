21 çeşit mantıyla müşterilerinin damağını şenlendiriyor

Bursa'da bir restoranda hazırlanan ve farklı tekniklerde pişirilen 21 çeşit mantı, lezzetiyle müşterilerin damaklarını tatlandırıyor.

Merkez Nilüfer ilçesindeki restoranında çeşitli ülkelere ait mantıları haşlama, kızartma ve buharda pişirme yöntemleriyle hazırlayan Emre Toku, çeşit çeşit mantıyı müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Etli Türken mantısı, vişneli ve lorlu Ukrayna mantısı, karidesli Japon mantısı, çikolatalı İsviçre mantısı, tahinli Bursa mantısı ve glutensiz mantı gibi birçok çeşidin hazırlandığı restoran, müşterilerden ilgi görüyor.

Mantıcı Emre Toku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tatar olduğunu ve doğduklarında ağızlarına emzik yerine mantı verildiğini anlattı.

Daha önce Bodrum'da tekne turları düzenlediğini dile getiren Toku, "Bu turları yaparken müşterilerimize haftada bir gün mantı yapardım. Sonrasında tur işini bırakınca bu işi yapmak aklıma geldi. Biz 6-7 çeşit mantıyla başladık, sonra şunu da yapalım, bunu da yapalım derken şu anda 21 çeşit mantı yapıyoruz. Buradakilerin hepsi özgün mantılardır." diye konuştu.

Eşiyle de mantı sayesinde tanıştığını belirten Toku, "İlk tanıştığımızda o da mantı yapıyordu. Bu işi birlikte yapmayı düşündük. Münir Özkul ile Adile Naşit'in meşhur filminde 'turşu limonla mı, sirkeyle mi daha iyi olur' atışması gibi aramızda tatlı bir rekabet başladı. Böylece çeşitlerimizi artırdık." ifadelerini kullandı.

Toku, ağırlıklı olarak Asya'daki ülkelerin mantılarını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada Kırgız, Türkmen, Azeri, Gürcü, Ukrayna, Uygur, Çin, Japon mantıları yapıyoruz. Hepsi özgün mantılar ve çeşitli pişme şekilleri var. Bazı mantılar haşlanarak pişer, suyun fokurdaması lazım, bazılarının demlenerek pişmesi lazım. Bazıları yağda kızartılır, bazıları buharda pişiyor. Yani yörelere ve içindeki malzemeye göre pişme şekilleri de değişiyor. Mantı, hamur içinde bir şeyi pişirme sanatıdır. Yani bir şey eğer hamur içinde pişiyorsa o bir mantıdır. İçine koyduğunuz malzeme de yörelere göre değişiklik gösterir. İçinde ıspanak olabiliyor, mantar olabiliyor, kıyma olabiliyor ve çeşitli baharatlarla farklılıklar gösteriyor. Mesela Çerkez mantısı patatesli oluyor ve bu Çerkezlere özgü bir mantıdır. Gürcü mantısı var, onun katlanışı da farklıdır. Mantıların katlanış şekilleri de bölgesine göre değişiyor."

"Tam lezzeti tutturabiliyoruz"

Mantıların hamurunu akşamdan hazırladıklarını ifade eden Toku, "Sabah da hamurların kesim ve bükümünü yapıyoruz. İç malzemede seçme malzemeler kullanıyoruz. Tereyağ çok önemli, keçi tereyağı kullanıyoruz. Yoğurdumuz en kalitelisindendir." diye konuştu.

Kazakistanlı, Özbekistanlı ve Türkmenistanlı çalışanları olduğunu anlatan Toku, "Hepsi kendi ülkelerinin mantısını yapıyor, böylece tam lezzeti tutturabiliyoruz. Böylece orada yediklerinizle burada yediğiniz mantı arasında bir fark olmuyor. Çok uzaktan gelen müşterilerimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hatta yurt dışından gelenler oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu konseptin başka örneği yok. Böyle 21 çeşit mantı yapabilen bir yer bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toku, yaptığı işi hobi olarak da gördüğünü belirterek, "Çeşitli mantıları araştırmak, bunları tanıtmak benim hoşuma gidiyor. Ben zaten boş zamanlarımda mutfakta uğraşır, çeşitli denemeler yaparım. Yeni mantı çeşitleri denerim ve bunları müşterilere de tattırırım, onların fikirlerini alırım. Bir şeyi eğer herkes beğeniyorsa onu menümüze alıyoruz. Bu şekilde çeşit sayımızı artırdık." dedi.

Malzemesine göre mantı fiyatlarının değiştiğini dile getiren Toku, en ucuz mantının porsiyonunun 18 lira, en pahalı mantının ise 32 lira olduğunu sözlerine ekledi.