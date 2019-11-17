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Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi

Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Günay, "Türkiye'de yaşam tarzı olarak sporu benimseyen, sporu alışkanlık haline getirmiş insan potansiyelimiz yüzde 10'u geçmiyor." dedi.
 17 Kasım 2019 17:31
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Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi

Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Türkiye'de yaşam tarzı olarak sporu benimseyen, sporu alışkanlık haline getirmiş insan potansiyelinin yüzde 10'u geçmediğini belirterek, "Dolayısıyla öncelikle sporu yaşam tarzı haline getirmek, insanları sporun sağlığa, toplum hayatına, bireye kattığı faydaları anlatarak, bilinçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı da olan Günay, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenledikleri 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, 11'i yabancı 36 konuşmacıyla toplam 998 bilim insanının katıldığı programın ana temasının "Spor bilimlerinde kalite ve akreditasyon" olarak belirlediklerini söyledi.

Dernek çalışmalarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Günay, ülkede spor bilimleri alanında kaliteyi yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dünyada spor biliminin gelmiş olduğu noktayı görüp, kendilerine yol haritası çizmeyi planladıklarını anlatan Günay, "Spor biliminde başarılı olmak istiyorsak, sporcularımızı, spor eğitimini bilimsel temellere uygun biçimde yapmak zorundayız. Sağlıklı bir toplum olabilmek için spor toplumu olabilmeliyiz. Bu toplum yapısının getirmiş olduğu avantajlarla ülkemizin uluslararası arenada, Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda başarılı olmasını sağlayalım. Spor bilimindeki gelişim sevindirici, ancak yeterli değil." diye konuştu.

"Spor toplumu olmalıyız"

Performansa dayalı sporlardaki eksikliğe değinen Mehmet Günay, bu eksiğin giderilmesi gerektiğini, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun hak ettiği yer olmadığını dile getirdi.

Bu anlamda bu açığın kapatılması gerektiğini vurgulayan Günay, Türkiye'nin layık olduğu yere getirilmesinin görevleri olması gerektiğini ifade etti.

Türk halkının "spor toplumu" olamadığını savunan Günay, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşam tarzı olarak sporu benimseyen, sporu alışkanlık haline getirmiş insan potansiyelimiz yüzde 10'u geçmiyor. Dolayısıyla öncelikle sporu yaşam tarzı haline getirmek, insanları öncelikle sporun sağlığa, toplum hayatına, bireye kattığı faydaları anlatarak, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bunu başardığımız anda zaten ülkemiz sporda başarılı olacaktır. Sporu seven, benimseyen, aktif olarak yapan toplum haline gelemedik. Türkiye'de özellikle güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları daha da artırmak, özellikle gençlerimizin, yaşlılarımızı, kadınlarımızın ilgisini çekmemiz gerekiyor."

"Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz"

"Türk futbolundaki en büyük problem, yabancı sayısının fazla olması. Diğer taraftan baktığımızda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milli takımımızın gayet güzel çıkışı var." diyen Günay, "Özellikle futbolda altyapıyı geliştirmeden, kendi çocuklarımızı yetiştirmeden ve kendi çocuklarımıza profesyonel kulüplerimizde oynama imkanı vermeden başarılı olma şansımız yok. Biz maalesef taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak 11 yabancıyla oynamanın size avantaj getirmediği ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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