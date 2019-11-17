MSB: PKK/YPG 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı
|17 Kasım 2019 17:41
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp veren ve DEAŞ'lı teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşen tek ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı'
17 Kasım 2019 16:33
|Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
17 Kasım 2019 15:15
|PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda yaralanan milli eğitim memuru şehit oldu
17 Kasım 2019 14:16
|MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
17 Kasım 2019 12:38
|Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı
17 Kasım 2019 11:33
|Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı
17 Kasım 2019 11:12
|Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta
17 Kasım 2019 11:08
|Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
17 Kasım 2019 08:30
|FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
17 Kasım 2019 07:46
|Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
17 Kasım 2019 07:10