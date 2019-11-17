ODTÜ 94 milyon liralık projenin bilim ortağı oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin sanayi ile iş birliğinin son dönemde giderek arttığını söyledi. 2018'de üniversitelerinde yürütülen 55 projenin TÜBİTAK, KOSGEB ve AB tarafından fonlandığını belirten Kök, bunun dışında 163 projenin de tamamen sanayi tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Kök, "Üniversitemizde son iki yılda gerçekleştirilen projelerin toplam bütçesi 71 milyon 169 bin 730 lira oldu. 2019 yılının ilk 6 ayında ise, 27 proje ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından fonlandı, 52 proje ise tamamen sanayi tarafından finanse edildi. Gerçekleştirilen bu 242 projenin toplam bütçesi 94 milyon 422 bin 114 lira oldu." bilgilerini verdi.

ODTÜ'lüler savunma sanayi için çalışıyor

Bu süreçte üniversitelerinde yürütülen projeler arasında savunma sanayi için önemli iş birlikleri geliştirildiğine işaret eden Kök, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından çok farklı projelerin fonlandığını belirtti. Kök, savunma sanayi için büyük önem arz eden kızılötesi kamera sistemlerinin en önemli alt bileşeni olan kızılötesi dedektör takımlarının yerli ve milli üretilmesi için "Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR)" projesinin SSB önderliğinde devam ettiğini anlattı.

SSB tarafından fonlanan diğer bir projenin de ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ OGAM) tarafından yürütülen "Y3" projesi olduğunu aktaran Kök, bu projede görüntülerden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında var olan yetenek ve birikimlerin, adil ve hassas bir şekilde ölçülmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Rektör Kök, TÜBİTAK'ın "2244 Sanayi Doktora Programı" kapsamında ODTÜ ile 7 sanayi kuruluşu ortaklığında 47 doktora öğrencisi desteklenmeye hak kazandığını da bildirdi.

Öğrencilerin uçağına YÖK ödülü

Üniversitelerinin TUSAŞ ortaklığında yürüttüğü Çok Hafif Uçak (Very-Light Aircraft VLA) Tasarım ve Geliştirme Projesi ile YÖK'ün üniversite-sanayi iş birliği ödülünü almaya hak kazandığını hatırlatan Kök, "TUSAŞ mühendislerinin kılavuzluğunda üniversite öğrencileri tarafından VLA tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenen proje ile havacılık alanında uzman gençler yetiştiriliyor. Projeye havacılık ve uzay, elektrik elektronik, makine, endüstri ve tasarım bölümlerinden 11 öğretim üyesi ve 83 öğrencimiz yer alıyor." dedi.

Öğrencilerin birlikte sorun çözme, iş birliği ve iletişim becerilerinin güçlenmesini sağlayan bu projeye ile genç mühendislerin sanayiye hızla adapte olmalarının mümkün olacağını vurgulayan Kök, "VLA kategorisindeki prototip uçağın tasarlanmasına geçen yıl başlandı ve 2018 yılı sonunda tasarım fazı tamamlandı. Projenin ikinci fazında ise TUSAŞ olanakları ile üretim, montaj ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlandı." diye konuştu.

5G vadisi için teknoloji geliştiriliyor

ODTÜ Rektörü Kök, "Dijital dönüşüm ve 5G gibi alanlarda ileri teknolojilerin desteklenebilmesi için sanayi ve akademi bir araya gelerek çalışmalar yürütüyor." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri ile operatör şirketlerin katılımıyla imzalanan 5G Vadisi Açık Test Sahası Protokolü ile doktora çalışmalarını yürüten öğrencilerin burslarının servis sağlayıcılar tarafından fonlanmasının sağlandığını dile getiren Kök, bu kapsamda, 3 ODTÜ yüksek lisans öğrencisine burs verildiğini bildirdi.