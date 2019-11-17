1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesinde tekstil atölyesine dönüştürülen, belediyeye ait düğün salonu ve kapalı garaj, işsizlere ekmek kapısı oldu.
 17 Kasım 2019 18:11
Yazdır
Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu

Toroslar'da kurulu 2 bin nüfuslu beldede halk tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak tarım alanlarının azlığı ve coğrafi şartların zorluğundan birçok kişi, başta İstanbul olmak üzere bazı büyük şehirlere göç ediyor.

İstanbul'a göç edenlerin çoğu da tekstil atölyelerinde çalışıyor. Tekstilci iki genç girişimci de belediyenin daveti üzerine beldeye geldi. Girişimciler, belediyeye ait binada yer alan düğün salonu ve kapalı garajın atölyeye dönüştürülmesinin ardından 55 kişinin burada çalışmasına olanak sağladı.

"Beldemizde işsizlik diye bir sorun olmayacak"

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların belediyeden beklentisinin iş olduğunu söyledi.

İmkanlarının kısıtlı olması nedeniyle herkese iş veremediklerini belirten Doğan, "Son yıllarda ilçelere kurulan tekstil atölyelerini inceledik. Tekstil, belde halkımızın yabancı olduğu bir konu değil. İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan hemşehrilerimiz var. Bunlarla konuştuk. İki genç arkadaşımız teklifimizi kabul etti." dedi.

Açtıkları kursu tamamlayan vatandaşların atölyede çalışmaya başladığını anlatan Doğan, "Atölyede şimdi 55 kişi çalışıyor. Yakında bu rakam 100 olacak. 2 bin nüfuslu bir belde için bu çok iyi bir rakam. İnşallah beldemizde işsizlik diye bir sorun olmayacak." diye konuştu.

"Ailemin yanındayım, çalışıyorum"

Atölyede çalışan Gül Zaloğlu ise çalışmaktan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Kendi paramı kazanmak hayalimdi. Şimdi çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Evime, beldeme bir katkım oluyor." diye konuştu.

Konya'da uzun süre iş aramasına rağmen bulamadığı için beldeye dönen Mustafa Karaağaç da "Büyük şehirde bulamadığım işi küçücük beldemde buldum. Ailemin yanındayım ve çalışıyorum. Bundan iyi ne olabilir ki?" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rengarenk kurutmalıklar turistleri cezbediyor
17 Kasım 2019 18:16		 İhraç edilen dizilerle birlikte mobilya ihracatı da artıyor
16 Kasım 2019 23:08
Çöplerden yapıyorlar! 20 ülkeye ihraç ediyorlar
16 Kasım 2019 21:27		 Elazığ'da üretiliyor! Rusya ve Çin ihraç ediliyor
16 Kasım 2019 21:06
Kapalıçarşı ve Sultanahmet'te kruvaziyer bereketi
16 Kasım 2019 20:11		 Hamur yoğuran eller dünya markasına elbise dikecek
16 Kasım 2019 20:01
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir
16 Kasım 2019 19:31		 Sürü İHA'lar yolunu kendileri bulacak
16 Kasım 2019 19:01
Pazarda fiyatlar ucuz, talep az
16 Kasım 2019 18:40		 Sabiha Gökçen'e ilk uzun mesafeli uçuş gerçekleştirildi
16 Kasım 2019 15:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 4 kişilik aile toprağa verildi! Dikkat çeken detay20:18 - Doğu Anadaolu'da soğuk hava etkili oluyor20:13 - e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek20:08 - Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel20:03 - Bomba avcısı Timsah emekliye ayrıldı19:58 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere ulaşımda kolaylık19:53 - Tırın çarptığı araçtaki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı19:48 - Aslanlar ve timsahlar ilk ara tatilde çocukları bekliyor19:43 - Bab'daki bombalı terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı19:38 - Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
19:34 - Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'den acı haber19:30 - Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu18:27 - EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı18:21 - Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı18:16 - Rengarenk kurutmalıklar turistleri cezbediyor18:11 - Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu18:06 - ODTÜ 94 milyon liralık projenin bilim ortağı oldu18:01 - Salih yaşamını yitirdi, sürücü yaya olarak kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Uzman çavuş ve eşi, polis kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
İstanbul'da gece metrosunu kaç kişi kullanıyor?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asvel lyon-villeurbanne 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
aya 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
radamel falcao 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam