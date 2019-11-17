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Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir kahvehaneye tabanca ve av tüfeği ile ateş açıldı, 11 kişi yaralandı.
 17 Kasım 2019 18:21
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Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir kahvehaneye tabanca ve av tüfeği ile ateş açıldı, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesinde, aralarında gece çıkan tartışma nedeniyle 4 kişilik bir grup, kahvehanede oturanların üzerine ateş açtı. Saldırıda kahve önünde oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Olay sırasında kahvede oturan bir görgü tanığı, "4 kişi önce araba ile yakındaki bir kahvenin önünde durdular. Daha sonra biri elinde tabanca ile diğeri ise çiftçi mallarından kendisine verilen resmi ruhsatlı tüfek ile kahvede oturanlara ateş açtı. Silah seslerinin ardından herkes yere yattı. Bu arada kahve önünde oturanlardan da yaralananlar oldu" dedi.

Mahallede bulunan vatandaşlar iki aile arasında daha önce husumet bulunduğunu ve asıl hedeflerinin aralarında husumet olan kişileri korkutmak olduğunu ileri sürdü.
İhlas Haber Ajansı
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