Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
|17 Kasım 2019 19:30
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Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen 6 mülteci, insan kaçakçıları tarafından Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bırakıldı.
Olay, öğle saatlerinde Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hanoğlu Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma güçleri, burada yurda yasa dışı yollarla giren Pakistan uyruklu 6 kişilik göçmen grubunun olduğunu tespit etti. Yaya olarak ilerleyen grubu durdurarak yakalayan jandarma ekipleri, kimlik tespitleri için karakola götürdü.
Kimlik tespitleri tamamlanan Pakistanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayı'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kendilerini Avrupa ülkelerinde sanan mültecilerin Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi civarına kimler tarafından bırakıldıkları ise araştırılıyor.
Öte yandan, mültecilerin Muratlı'da bırakılması, 'Banker Bilo' filminde Şener Şen'in canlandırdığı 'Maho' karakterinin köylüleri Almanya vaadiyle kandırarak İstanbul'a bıraktığı sahneyi akıllara getirdi.
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