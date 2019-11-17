1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'den acı haber

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 17 Kasım 2019 19:34
Yazdır
Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'den acı haber

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşte usta oyuncu Yıldız Kenter'in biyografisi

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir.

Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones" ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü "Onur" ödülüne layık gördü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü" verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide'deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter'e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, "Martı" adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 kişilik aile toprağa verildi! Dikkat çeken detay
17 Kasım 2019 20:23		 Doğu Anadaolu'da soğuk hava etkili oluyor
17 Kasım 2019 20:18
Bu adada tek başına yaşıyor!
17 Kasım 2019 17:56		 21 çeşit mantıyla müşterilerinin damağını şenlendiriyor
17 Kasım 2019 17:26
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Dipsiz Göl milat olmalı
17 Kasım 2019 17:21		 Öykü Arin için kritik süreç başlıyor
17 Kasım 2019 17:03
Kazada hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
17 Kasım 2019 16:58		 İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan toprağa verildi
17 Kasım 2019 16:48
Yaşamaz denilen Ceren bebek 13 aylık oldu
17 Kasım 2019 16:28		 Padişah torunu olduklarını mahkeme kararıyla kanıtladılar
17 Kasım 2019 16:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 4 kişilik aile toprağa verildi! Dikkat çeken detay20:18 - Doğu Anadaolu'da soğuk hava etkili oluyor20:13 - e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek20:08 - Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel20:03 - Bomba avcısı Timsah emekliye ayrıldı19:58 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere ulaşımda kolaylık19:53 - Tırın çarptığı araçtaki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı19:48 - Aslanlar ve timsahlar ilk ara tatilde çocukları bekliyor19:43 - Bab'daki bombalı terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı19:38 - Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
19:34 - Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'den acı haber19:30 - Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu18:27 - EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı18:21 - Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı18:16 - Rengarenk kurutmalıklar turistleri cezbediyor18:11 - Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu18:06 - ODTÜ 94 milyon liralık projenin bilim ortağı oldu18:01 - Salih yaşamını yitirdi, sürücü yaya olarak kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Uzman çavuş ve eşi, polis kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
İstanbul'da gece metrosunu kaç kişi kullanıyor?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
asvel lyon-villeurbanne 1
radamel falcao 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
aya 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam