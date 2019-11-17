1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bab'daki bombalı terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı

Türk güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasında, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 18 sivilin ölümüne neden olan terör eyleminin YPG/PKK'nın Münbiç sorumlusu tarafından planlandığı ortaya çıkarıldı
 17 Kasım 2019 19:43
Yazdır
Bab'daki bombalı terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı

BAB/ANKARA (AA) - Türk güvenlik güçleri, YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'da düzenlediği bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladığı bilgisine ulaştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 18 sivilin şehit olduğu bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin tespiti ve yakalanması için koordineli çalışmalar yürütüyor.

Failin tespit edilmesinde, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde güvenliğin sağlanması için yerel unsurlardan oluşturulan sivil polis yapılanması ile jandarmanın, önemli rol aldığı öğrenildi.

Eylemin hemen ardından yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan gri renkli "Hyundai Starex" marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin, dün gece gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y. yakalandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Bab'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: PKK/YPG 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı
17 Kasım 2019 17:41		 'El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı'
17 Kasım 2019 16:33
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
17 Kasım 2019 15:15		 PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda yaralanan milli eğitim memuru şehit oldu
17 Kasım 2019 14:16
MSB: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
17 Kasım 2019 12:38		 Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı
17 Kasım 2019 11:33
Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı
17 Kasım 2019 11:12		 Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta
17 Kasım 2019 11:08
Almanya'dan teröre 19 milyon euro kaynak
17 Kasım 2019 08:30		 FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
17 Kasım 2019 07:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 4 kişilik aile toprağa verildi! Dikkat çeken detay20:18 - Doğu Anadaolu'da soğuk hava etkili oluyor20:13 - e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek20:08 - Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel20:03 - Bomba avcısı Timsah emekliye ayrıldı19:58 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere ulaşımda kolaylık19:53 - Tırın çarptığı araçtaki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı19:48 - Aslanlar ve timsahlar ilk ara tatilde çocukları bekliyor19:43 - Bab'daki bombalı terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı19:38 - Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
19:34 - Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'den acı haber19:30 - Şener Şen'in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu18:27 - EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı18:21 - Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı18:16 - Rengarenk kurutmalıklar turistleri cezbediyor18:11 - Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu18:06 - ODTÜ 94 milyon liralık projenin bilim ortağı oldu18:01 - Salih yaşamını yitirdi, sürücü yaya olarak kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Uzman çavuş ve eşi, polis kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
İstanbul'da gece metrosunu kaç kişi kullanıyor?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri ödenmektedir?
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
FETÖ'nün finans merkezi New Jersey
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asvel lyon-villeurbanne 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
radamel falcao 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
aya 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam