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Aslanlar ve timsahlar ilk ara tatilde çocukları bekliyor

Viaport yönetimi, Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'a ilk ara tatil döneminde tek bilet kampanyası başlattı
 17 Kasım 2019 19:48
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Aslanlar ve timsahlar ilk ara tatilde çocukları bekliyor

Viaport yönetimi, Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'a ilk ara tatil döneminde tek bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya 15-25 Kasım tarihlerinde geçerli olacak.

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan iki ara tatil uygulaması sayesinde öğrenciler fazladan tatil yapma şansı elde etti. Bu duruma kayıtsız kalmayan Viaport yönetimi Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'ta tek bilet kampanyası başlattı.

Böylece ilk ara tatil döneminde Aslan Park veya Timsah Park'a gelen ziyaretçiler bir alana bir bedava kampanyası sayesinde tek biletle iki alana da giriş yapabilecekler.

Bilet fiyatı ise çocuklar için 59 TL ve yetişkinler için 69 TL olarak belirlendi.

- Köpek balıkları ve timsahlar bir arada

Türkiye'nin ilk egzotik su altı parkı olarak hayata geçirilen Timsah Park içinde bulundurduğu canlı popülasyonu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor.

Timsah Park, Türkiye'de köpek balıkları, timsahlar, su samurları ve on binlerce farklı deniz canlısının bir arada görülebileceği tek yer olarak öne çıkıyor.

Balık, kaplumbağa, kuş ve vatozları elle besleme imkanı da sunan Timsah Park, öğrencileri ve ailelerini bekliyor.

- Dünyanın en özel canlıları beyaz aslanlar Aslan Park'ta

Leopardan aslana, kara panterden kaplana, servalden vaşağa kadar onlarca büyük kedi türüne ev sahipliği yapan Aslan Park, hayvan meraklıları için farklı bir deneyim fırsatı sunuyor.

Dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen beyaz aslanların 4 tanesi geçen aylarda Aslan Park'a getirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üremesini de amaçlayan Aslan Park'ta, geçen aylarda 3 yavru Bengal kaplanı, 2 kara kulak ve 1 aslan dünyaya gelmişti.
Anadolu Ajansı
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