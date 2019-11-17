Ankara Büyükşehir'den öğrencilere ulaşımda kolaylık
|17 Kasım 2019 19:58
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Ankara'da ilk kez başlatılan ve yaş sınırının kaldırıldığı 200 binişlik 60 TL'ye indirimli aylık abonman kart uygulamasına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Öğrenciler, ANKARAKART'larına para yükleme işlemlerini Kart İşlem Merkezleri dışında kiosklar aracılığıyla da yapabiliyor. Örgün eğitim sisteminde yer alan (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci öğretim) tüm öğrenciler kredi kartlarını kullanarak, abonman kartlarına kiosklar sayesinde sıra beklemeden kolaylıkla yükleme yapabiliyor.
İndirimli abonman kartının ekonomik açıdan bütçesini rahatlattığını söyleyen üniversite öğrencisi Turgay Şentürk, "Bu uygulama öğrenciye güzel bir imkan sunuyor. Otobüsü çok kullandığım için az fiyata daha çok binmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum" derken, yaş kriterinin kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Esma Ürün ise, "Bu uygulama öğrencileri çok sevindirdi. Ücret yüksek olduğu için aktarmalarda zorlanıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi Hayat Muhammed de bütçe dostu kartı kullandığını belirterek, "Pahalı bir uygulama olmadığı için öğrencilere yapılmış çok avantajlı bir destek sözleriyle düşüncesini paylaştı.
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