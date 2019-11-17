1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 kişilik aile toprağa verildi! Dikkat çeken detay

Karabük'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren Muzayin Tezcan (70), eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan, Burdur'da toprağa verildi.
 17 Kasım 2019 20:23
Yazdır
4 kişilik aile toprağa verildi! Dikkat çeken detay

Burdur'da oturan Muzayin Tezcan, okulların ara tatiline girmesi üzerine, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan, 5 aylık torunu Gökçe Ayhan ve diğer kızının çocuğu Mehmet Arda Şenkal'ı (14) alıp, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde çalışan diğer kızı Rukiye Patlar'ı ziyaret etmek içir yola çıktı. Dün saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde, Muzayin Tezcan yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KUCAĞINDA GETİRDİ, KURTARILAMADI

Kazada, otomobildekiler içerde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan aileden Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 5 aylık Gökçe Kayhan, kazayı görüp duran sürücü Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Akgül'ün kucağında koşarak hastaneye yetiştirdiği Gökçe bebek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mehmet Arda Şenkal ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan, Ayşe Kayhan ve Gökçe Kayhan'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Burdur'a gönderildi. Bugün ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Burdur'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Ferhat Kayhan, cenaze töreninde eşi Ayşe Kayhan ve 5 aylık çocuğu Gökçe Kayhan'ın tabutu başında saf tuttu. Törene, ölen çiftin kızları Rukiye Patlar ile Zeynep Tezcan da katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Ferhat Kayhan'a yakınları destek olmaya çalıştı. Cenaze törenine CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan da katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler omuzlarda cenaze aracına taşınıp, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otostopla Türkiye'den sonra dünyayı gezecek
17 Kasım 2019 21:46		 Motosikletli maganda mega kentte trafiği birbirine kattı
17 Kasım 2019 21:41
Eskiden çöpe atılıyordu. Şuanda 12 bin lira ediyor
17 Kasım 2019 21:36		 Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
17 Kasım 2019 20:28
Doğu Anadaolu'da soğuk hava etkili oluyor
17 Kasım 2019 20:18		 Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'den acı haber
17 Kasım 2019 19:34
Bu adada tek başına yaşıyor!
17 Kasım 2019 17:56		 21 çeşit mantıyla müşterilerinin damağını şenlendiriyor
17 Kasım 2019 17:26
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Dipsiz Göl milat olmalı
17 Kasım 2019 17:21		 Öykü Arin için kritik süreç başlıyor
17 Kasım 2019 17:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı22:26 - ATO Başkanı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi22:21 - MHP'den terörle mücadeleye sonuna kadar destek22:16 - Günde ortalama 5 bin 606 uçak Türk semalarından geçti22:10 - Doç. Dr. Nilüfer Avcı: Kanser tedavisi kişiye özeldir22:03 - Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor21:57 - Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 7 yaralı21:51 - Vatandaşlıktan çıkanların çocuklarına tercih hakkı21:46 - Otostopla Türkiye'den sonra dünyayı gezecek21:41 - Motosikletli maganda mega kentte trafiği birbirine kattı
21:36 - Eskiden çöpe atılıyordu. Şuanda 12 bin lira ediyor21:30 - Rusya, S-400'lerin hizmete verileceği tarihi duyurdu21:24 - Avukatın etek boyuna karışan hakim göreve döndü21:18 - Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama21:12 - Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!21:06 - Hava kirliliği en yüksek ilimiz belli oldu21:00 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı20:53 - Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit, 1 asker yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
10 bin çalışanın sosyal hakları veriliyor
Uzman çavuş ve eşi, polis kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Polis, jandarma ve sahil güvenlikte 'taltiflere' yeni kriter
ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
26 mesleğe daha yeterlilik belgesi şartı
Padişah torunu olduklarını mahkeme kararıyla kanıtladılar
İstanbul'da gece metrosunu kaç kişi kullanıyor?
Hava kirliliği en yüksek ilimiz belli oldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
Eski özel harekatçı, polisler tarafından darp edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 1
aya 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
asvel lyon-villeurbanne 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam