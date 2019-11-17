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Otomotiv dünyasının deneyimli yöneticisi TOGG'da

Otomotiv endüstrisinin önemli isimlerinden olan Sergio Rocha, TOGG'da Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak göreve başladı.
 17 Kasım 2019 20:38
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Otomotiv dünyasının deneyimli yöneticisi TOGG'da

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Rocha, TOGG'da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şunları kaydetti:

"Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalışıyoruz. Sergio Rocha'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde pek çok projede edindiği tecrübeyi bünyemize taşıması bu anlamda çok önemli bir gelişmedir. Rocha, TOGG'un belirlediği hedeflere ulaşmasında önemli katkılarda bulunacaktır.

Her geçen gün biraz daha büyüyen ekibimiz, deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş, çok deneyimli mühendislerden oluşuyor. Başından beri alanında en iyi kişisel deneyime sahip çalışma arkadaşlarını bünyemize katıyoruz. Çünkü güçlü bir şirketin ancak güçlü bir ekiple mümkün olduğunu biliyoruz."

Sao Paulo'daki Universidade Braz Cubas Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Rocha, Volkswagen'de geçirdiği 5 yılın ardından GM bünyesine dahil oldu ve 37 yıl süreyle ürün geliştirme, uluslararası proje koordinasyonu ve genel yönetim dahil olmak üzere hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda farklı fonksiyon ve sorumluluklarla çalıştı. Rocha, GM Güney Kore Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak çalıştı.

Profesyonel deneyimi; satın alma, marka lansmanı ve büyük dönüşümlerle insanlara ve sonuçlara odaklanarak iş sonuçlarını ve yüksek performanslı kuruluşları iyileştirmek gibi konuları içeren Rocha, Türkiye'ye gelmeden önce son olarak, 2018 ve 2019'da Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde COO olarak görev yapıyordu.
Anadolu Ajansı
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