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Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, altın madalya kazandı

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
 17 Kasım 2019 20:43
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Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, altın madalya kazandı

Finalde Rusya'yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

Milli eskrimciler madalya seremonisinde Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı yaptığı açıklamada, "Biz sporcularımıza güvenip atılımlarımızı sürdüreceğiz; atılımlarda istikrar, başarıda da istikrarı sağlayacaktır. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan ve bu dalda bunu başaran ilk takım olarak Türk eskrim tarihine geçen Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Özbekistan'da düzenlenen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan milli takımımızı kutluyorum. Gençler dünya kupalarında altın madalya kazanan ilk takım olarak eskrim tarihinde bir ilki de gerçekleştiren milli sporcularımızın bu başarısı, bizlere büyük mutluluk yaşattı. Böyle güzel derecelerin eskrime gönül veren genç kardeşlerimiz için de başarıya giden yolda büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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