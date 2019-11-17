Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
|17 Kasım 2019 21:12
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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye Andorra ile karşı karşıya gelecek.
UEFA 2020'ye gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı deplasmanda üç puan elde etmek için forma giyecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli oldu.
İşte, Türkiye'nin Andorra karşısındaki muhtemel 11'leri;
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım, Ozan Kabak, Merih Demiral, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal
Andorra: Gomes, Rubio, Garcia, Llovera, San Nicolas, Clemente, Vales, Moreno, Cervos, Alaez, Martinez
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Andorra ile Türkiye arasındaki maç bu akşam oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
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