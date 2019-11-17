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Avukatın etek boyuna karışan hakim göreve döndü

Duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan Hakim Mehmet Yoylu 5 ay sonra göreve döndü. HSK 'soruşturmanın selameti' için Yoylu'yu eski görev yerine değil Gebze'ye gönderdi.
 17 Kasım 2019 21:24
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Avukatın etek boyuna karışan hakim göreve döndü

Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde 29 Mayıs'ta görülen bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna tepki gösteren ve tedbiren görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla 24 Ekim'de görevine iade edildiği ortaya çıktı.

HSK kararında, "Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına" denildi. Yoylu'nun soruşturmanın selameti açısından Gebze Hakimi olarak görevlendirilmesine de karar verildi.

'Etek boyu' ile uğraşan hakim görevden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu çok tartışılmıştı. Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.

Olay sosyal medyada da çok tepki çekmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tepki gösterdiği olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırmıştı.

HSK: Soruşturma bittiğinde nihai karar verilecek 'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil'
Memurlar.Net
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