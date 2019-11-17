Motosikletli maganda mega kentte trafiği birbirine kattı
|17 Kasım 2019 21:41
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İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli magandalar araçların arasında defalarca "makas" atarak ve metrelerce tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde seyreden motosikletli bir maganda, trafik aktığı esnada tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, E-5 karayolunda da bu şekilde gitti.
Makas atarak ölüme meydan okudular
E-5 karayolu Şişli Darülaceze mevkisinde de başka motosikletli bir maganda, akşam saatlerinde karayolundaki araçların arasında makas atarak ilerledi. Diğer bir motosikletli maganda ise E-5 karayolunda trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Zaman zaman Dolmabahçe ve Mecidiyeköy'de de tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli 3 magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
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