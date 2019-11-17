Otostopla Türkiye'den sonra dünyayı gezecek
|17 Kasım 2019 21:46
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Kayseri'den yola çıkarak Türkiye'nin 81 ilini otostopla gezen Ali Küçükoğlu, şimdi de otostopla 3 buçuk yılda dünyayı gezmek için yola çıkıyor.
19 yaşında olan ve 16 yaşından beri otostopla Türkiye'yi gezen Ali Küçükoğlu, 3 buçuk yıl içerisinde sırasıyla Bakü, İran, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin, Japonya, Kore ve Vietnam'dan geçerek otostopla dünyayı gezmek için yola çıkacak.
Gittiği yerlerde gezerken yol parasını kendisinin kazandığını söyleyen Ali Küçükoğlu" 19 yaşındayım. 2 buçuk yıldır gezgincilik yapıyorum. 16 yaşında başladım. Türkiye de 81 ili gezdim 180'den fazla ilçeye gittim, Türkiye'yi tamamen gezdim. İlk olarak Gürcistan sınır kapısına gideceğim. Otostopa başlayacağım birazdan. Artvin'e gideceğim, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a geçip Dünya turuna başlayacağım. Bakü, İran, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin, Japonya, Kore, Vietnam diye devam edeceğim. Sadece otostop kullanıyorum. Hiçbir şekilde ücret ödemeden geziyorum. Yolda gezerken kendi paramı kendim çıkarıyorum. Bileklik yapıp satıyorum, bazen müzik söylüyorum. Bu yolculuk tahminen 3 buçuk yıl kadar sürecek. 85 ülkeden fazla ülkeye gitmek istiyorum. Türkçeden başka bir dilmiyorum, her şeyi kendi imkanım ile yapacağım. Parasızda gezebilir insan yeter ki içinden o istek gelsin, her şey para değil" dedi.
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